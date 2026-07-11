Một anh trai khóc khi nhắc về Quang Hùng MasterD

TPO - Xuân Định K.Y, một trong những "Anh trai" ở game show Tinh hà say hi, không kìm được nước mắt khi nói về cơ hội được tham gia game show.

Tinh hà "say hi" là phiên bản nâng cấp của Anh trai "say hi", quy tụ dàn nghệ sĩ theo 3 cấp độ: Dàn "Anh trai" mùa một, mùa hai và một số cái tên mới toanh. Xuân Định K.Y là một trong những "tân binh" tham gia game show của DatVietVAC. Và vì một câu chuyện từng gây ồn ào trên mạng, Xuân Định thành nhân tố mới trong "vũ trụ say hi" được khán giả chú ý nhiều nhất.

Xuân Định vẫn ngượng khi nhắc đến Quang Hùng

Không phải ngẫu nhiên mà ê-kíp sản xuất đưa cái tên Xuân Định K.Y lên ngay nhan đề ở video tóm tắt Live Stage đầu tiên của Tinh hà "say hi". Ở đó, MC Trấn Thành đi qua từng căn phòng của các đội, lắng nghe chia sẻ của từng thành viên. Xuân Định về chung đội với Wean Lê, Kim Long và Dillian. Và khi chia sẻ về cảm xúc ở chương trình, giọng ca gốc Huế khóc.

Xuân Định cảm ơn đồng đội vì cho anh trở lại cảm giác của 2 năm trước. Anh nhắn nhủ đến Quang Hùng: "Anh Quang Hùng đang theo dõi em cùng các anh em bên ngoài. Hôm nay em sẽ làm anh tự hào về em".

﻿ Xuân Định (áo vàng) bật khóc khi nhắc tới người anh và phản ứng của Quang Hùng.

Xuân Định K.Y và Quang Hùng MasterD, những cộng sự thân thiết trong âm nhạc, từng xảy ra một biến cố trên mạng. Khi đó, vì vài ồn ào liên quan đến quyền tác giả của các bản hit, 2 nghệ sĩ tưởng chừng "chia hành lý" mỗi người một đường. Khi ấy, Quang Hùng ở vị thế cao hơn, được fan ủng hộ. Xuân Định thì chìm vào khủng hoảng một giai đoạn vì sự công kích từ cộng đồng mạng.

Gần đây, hai nghệ sĩ bất ngờ đứng chung sân khấu, hát Trói em lại. Họ lại khoác vai nhau, tận hưởng âm nhạc bên nhau khi đã cùng chấp bút viết nên bản hit hàng chục triệu view. Cộng đồng fan của cả 2 tiếp tục tranh cãi việc ai xứng đáng, ai không trong cuộc tái hợp này. Cho đến tận thời điểm game show Tinh hà "say hi" lên sóng, vẫn có lời ra tiếng vào về Xuân Định.

Cái vỗ tay của Quang Hùng khi đàn em dứt lời đã nói lên tất cả. "Cặp bài trùng" ngày nào đã đứng chung một sân khấu ở game show. Xuân Định - người đứng sau góp một phần công sức cho Tình đầu quá chén, Trói em lại - đã có cơ hội giành lấy hào quang cho riêng mình ở game show. Còn Quang Hùng trong lần trở lại game show đã ở vị thế ngôi sao và là hình mẫu để nhiều "Anh trai" nhìn vào, trong đó có cả Xuân Định.

Câu chuyện giữa Xuân Định và Quang Hùng là một trong những yếu tố chủ chốt thu hút chú ý của Tinh hà "say hi" trong lần trở lại với phiên bản mới. Năm nay, dàn "Anh trai" đổ bộ quy tụ những ngôi sao nổi bật của mùa một, mùa 2 và nhiều nhân tố mới có cá tính âm nhạc đặc biệt. Đó là cách để ê-kíp sản xuất tăng thêm độ hấp dẫn cho chương trình, để tiếp nối thành công của các mùa trước đó.

Kịch tính ngay tập đầu game show

Cuộc chiến Tinh hà "say hi" khởi đầu với căn phòng áp lực cùng MC Trấn Thành. Ở đầu bàn bên kia, Quang Hùng, Hurrykng, Dương Domic, Wean Lê, buitruonglinh, Coolkid và Wren Evans được gọi vào. Trấn Thành cho tất cả 2 sự lựa chọn: Trở thành Siêu đội trưởng với điều kiện phải thuyết phục các "Anh trai" còn lại bỏ phiếu - thắng sẽ được cứu người bất kỳ trong mọi thời điểm của chương trình, khi thất bại bị trừ 15 điểm.

Với thỏa thuận thứ 2, thành đội trưởng bình thường, "Anh trai" nắm quyền ngay lập tức nhưng phải dẫn dắt đội vào tốp 3 Live Stage 1, nếu không bị trừ đến 30 điểm. Dương Domic và Wean Lê chọn thỏa thuận 2. 6 người còn lại bước vào vòng nhận thẻ bình chọn và Quang Hùng, Song Luân bị đánh trượt.

Sáu đội hình chinh chiến ở Live Stage 1 lộ diện với nhiều ẩn số. Rapper/Ca sĩ Coolkid trong lần đầu tham gia "say hi" hội tụ đội hình có Quang Hùng, Cody Nam Võ và Jaysonlei. Trên lý thuyết, "team Coolkid" rất mạnh khi hội tụ đủ yếu tố vocal, rap, vũ đạo và sản xuất âm nhạc.

Trưởng nhóm Hurrykng cũng thành công khi đưa về đội Jsol, CongB và Vương Bình, đều là những tên tuổi hot của thị trường hiện tại và đã có kinh nghiệm chinh chiến ở vũ trụ "say hi". Các đội hình còn lại đều có ít nhất một tân binh chập chững bước vào game show, nhưng riêng đội Hurrykng là sự hoàn hảo tuyệt đối.

"Vũ trụ say hi" đã trở lại.

Đội hình của Wren Evans với Captain Boy, Thể Thiên và IVAN cũng mạnh trên lý thuyết. Wren Evans sẽ là thủ lĩnh, một All-Rounder (toàn diện) của game show năm nay. Captain Boy và Thể Thiên cũng là những mẫu nghệ sĩ gen Z toàn diện. Trong khi đó, Ivan là nhân tố độc lạ gốc Malaysia, còn nhiều "ẩn số" chưa khai phá.

Dàn "chiến binh" của buitruonglinh với Sơn.K, Song Luân và HYO hứa hẹn tạo nên tiết mục đột phá, từ bản demo Dancing My Way thu hút chú ý lớn trong buổi chọn nhạc. Đội hình của Dương Domic có Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và Đặng Hồng Hải, vốn là những nghệ sĩ hiểu rõ nhau.

Cuối cùng, sự kết hợp giữa Wean Lê Kimlong. Dillan và Xuân Định K.Y sẽ khó đoán hơn tất cả. Trưởng nhóm Wean Lê chia sẻ: "Đây là tiết mục đơn giản thôi, là nơi để chúng tôi giãi bày". Trong khi đó, Xuân Định lại mạnh miệng tuyên bố: "Anh Quang Hùng sẽ không thất vọng vì em". Chờ xem chính xác là Wean Lê đang khiêm tốn, giấu bài hay là Xuân Định K.Y quá tự tin với tiết mục của nhóm?

Hãy chú ý tới Coolkid - tân binh duy nhất được chọn làm đội trưởng ở Live Stage 1. Chương trình có lý do để mạo hiểm với Coolkid khi đây là nghệ sĩ gen Z toàn diện: Hát tốt, rap ổn (từng vào chung kết Rap Việt mùa 4), sáng tác được và làm tốt cả công đoạn sản xuất, dựng bè.

Áp lực nặng nề đặt lên đôi vai Coolkid khi anh là đầu tàu của đội hình có Quang Hùng MasterD. Sự chú ý từ khán giả chắc chắn đổ dồn nhiều nhất vào Quang Hùng và các thành viên còn lại. Coolkid có bứt phá hẳn để thành ngôi sao của chương trình, tương tự người anh em của anh ở tổ đội DG House (Rhyder) hay không, chính là kết quả ở Live Stage đầu tiên.