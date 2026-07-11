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Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ World Cup gần 400 tỷ đồng

Hoàng Nam

TPO - Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động liên tỉnh giữa Quảng Trị và TP. Huế đã thực hiện giao dịch với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng.

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng, liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng.

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Các đối tượng tham gia đường dây cá độ.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với sự tham gia của nhiều đối tượng tại TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026 để lôi kéo người chơi tham gia cá cược với số tiền đặc biệt lớn. Ngày 8/7, Ban chuyên án huy động nhiều tổ công tác đồng loạt áp sát, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng trú tại TP Huế gồm: Trần Đình Lộc (SN 1986), Trần Hiệp (SN 1993), Võ Văn Phi (SN 1990), Trần Ngọc Được (SN 1995), Lê Trương Minh (SN 1982) và Nguyễn Thanh Quang (SN 1972).

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Các đối tượng tham gia đường dây cá độ bị bắt.

Nhóm đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị gồm: Bùi Quang Lĩnh (SN 1995), Nguyễn Văn Bình (SN 1987), Trần Tấn Cường (SN 2001), Trần Tuấn Anh (SN 1995) và Nguyễn Văn Hải (SN 1979).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này đã lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Hoàng Nam
#cá độ bóng đá #World cúp 2026 #Quảng Trị #TP. Huế #đánh bạc #đường dây cá độ #cảnh sát #400 tỷ đồng

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