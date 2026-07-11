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Pháp luật

Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn, chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Hoàng Nam

TPO - Lợi dụng công việc tại một chi nhánh ngân hàng ở khu vực biên giới Lao Bảo, một cán bộ ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn, qua đó chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của nhiều người dân.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1994, trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

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Các quyết định tố tụng đối với Thành đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, do áp lực nợ nần và cần tiền để trả các khoản vay trước đó, Thành đã đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Thời điểm này, Thành đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã Lao Bảo nên tạo được sự tin tưởng đối với nhiều người dân tại các xã Lao Bảo và Khe Sanh. Tin tưởng cán bộ ngân hàng, nhiều người đã cho Thành vay số tiền lớn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành không sử dụng vào mục đích đáo hạn như cam kết mà chiếm đoạt và dùng phần lớn số tiền để trả các khoản nợ khác của bản thân.

Bằng thủ đoạn trên, Lê Văn Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên địa bàn xã Lao Bảo và Khe Sanh với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an tỉnh Quảng Trị thông báo, những cá nhân trong và ngoài tỉnh nếu bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, qua Điều tra viên Nguyễn Đức Chung (SĐT: 0913.485.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#lừa đảo #đáo hạn ngân hàng #Lê Văn Thành #chi nhánh ngân hàng #Lao Bảo #Quảng Trị #điều tra

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