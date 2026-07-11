Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Tạm giam 2 người nước ngoài nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

Nguyễn Thắng

TPO - Phát hiện hàng chục cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người nước ngoài để điều tra theo quy định.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người quốc tịch Trung Quốc về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Công an xã Liên Bão và các đơn vị chức năng kiểm tra một địa điểm tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão.

1.jpg
Hồng Hoàng - một loài chim quý thuộc nhóm IB cần được bảo vệ do các đối tượng nuôi nhốt trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 người Trung Quốc đang nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều cá thể thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tang vật thu giữ gồm nhiều cá thể còn sống như khỉ, cầy, chim các loại... Đáng chú ý có 15 cá thể chim Hồng Hoàng, 3 cá thể Niệc mỏ vằn và 1 cá thể Cầy mực. Đây đều là các loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Nguyễn Thắng
#Nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã #Khởi tố người nước ngoài vi phạm bảo vệ động vật #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe