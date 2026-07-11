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Pháp luật

Khởi tố hai tài xế chở 10 người Trung Quốc tìm đường xuất cảnh trái phép

Hoàng Nam

TPO - Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân (SN 1993) và Dương Đăng Cường (SN 1978), cùng trú tại TP. Huế, về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, tối 3/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an phường Đồng Sơn kiểm tra hai ô tô lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, phát hiện 10 công dân Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

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Hai tài xế bị khởi tố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe ô tô BKS 75A-259.72, do Nguyễn Phúc Ân điều khiển chở 5 công dân Trung Quốc; xe ô tô BKS 75A-096.60, do Dương Đăng Cường điều khiển chở 5 công dân Trung Quốc còn lại.

Tại cơ quan công an, hai tài xế khai nhận, được thuê vận chuyển số người nước ngoài nói trên từ TP. Đà Nẵng ra Hà Nội để tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả 10 công dân Trung Quốc thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
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