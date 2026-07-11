Biến cố của Anh trai chông gai

TPO - Anh trai chông gai mùa 2 vừa bắt đầu đã vướng sự cố liên tiếp. Với việc một "Anh tài" rút lui, game show sẽ xáo trộn công tác tổ chức.

Chiều 10/7, fanpage Anh trai vượt ngàn chông gai thông báo dừng phát sóng chương trình một tuần. Ngay sau đó, fanpage tiếp tục thông báo một "Anh tài" rút khỏi game show. Đây là thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ, khi trước đó game show đã công bố đội hình tham gia Vòng công diễn 2.

Hai ngày trước, trường quay của Anh trai chông gai 2 vẫn "sáng đèn" để ghi hình game show. Khi chuẩn bị phát sóng Vòng công diễn thứ 2, Anh trai chông gai mùa 2 đã bắt đầu quay ít nhất tới công diễn 3, 4, đó là cách làm kiểu "cuốn chiếu" truyền thống của các chương trình ghi hình trước.

Vậy nên khi có thành viên trong game show rút lui đột ngột, cả đường dây kịch bản sẽ ảnh hưởng theo, gây thiệt hại nặng về mọi mặt.

Anh trai mùa 2 khởi đầu chật vật.

Anh trai chông gai sẽ làm gì khi hoãn phát sóng?

Game show đã biên tập xong Vòng công diễn 2, đó là điều chắc chắn. Khi một "Anh tài" rút lui đột ngột, Anh trai chông gai không thể lên sóng theo kế hoạch vào tối thứ Bảy tuần này. Thay vào đó, ê-kíp không còn lựa chọn ngoài việc hủy một tuần để cơ cấu lại đường dây kịch bản và hậu kỳ đường hình. Nhiều khả năng "Anh tài" rút lui sẽ bị cắt sóng, trám cảnh.

Nếu tình hình căng thẳng, không thể cắt và trám cảnh, game show phải tính đến giải pháp cuối cùng là ghi hình và hậu kỳ lại. Đây chẳng khác nào thảm họa cho game show vì sẽ tốn kém chi phí, gấp rút thời gian sản xuất và làm đình trệ toàn bộ kế hoạch đã định sẵn. Do đó, khả năng lớn để "chữa cháy" vẫn là hậu kỳ lại tập 3.

Mới đây, làng giải trí Việt có một chương trình truyền hình thực tế phải "chữa cháy" gấp xoay quanh sự cố của một ca sĩ. Để tránh rủi ro, game show bắt buộc loại nghệ sĩ bằng cách cắt cảnh. Với những set quay bất khả kháng, không thể cắt, bộ phận hậu kỳ sẽ làm mờ.

Chờ xem Anh trai chông gai sẽ xử lý sự cố này như thế nào để kịp phát sóng trở lại vào tuần tới. Nghệ sĩ này sẽ tham gia vào tiết mục nhóm và phần giao lưu cùng khán giả. Bộ phận hậu kỳ sẽ gặp khó khăn lớn nhất để xử lý các góc máy toàn cảnh, đặt vào khung hình trọn vẹn thành viên. Với các góc máy trung và cận cho từng nghệ sĩ, phần xử lý để gọt bỏ không khó khăn.

Có một điểm tích cực với game show nhà Yeah1 là chương trình chỉ mới lên sóng Vòng công diễn đầu tiên. Việc rút lui của "Anh tài" không gây xáo trộn nhiều đến thứ tự bảng điểm hỏa lực và đường dây kịch bản của chương trình.

Nhiều vấn đề ở Chông gai mùa 2

Game show tạm dừng phát sóng một tuần, ngoài việc sắp xếp lại đường hình trước khi phát sóng, đây là giai đoạn "tĩnh" cần thiết để đơn vị sản xuất chấn chỉnh mọi thứ. Trước khi xuất hiện liên tiếp 2 thông tin chú ý trong chiều 10/7, game show mùa 2 hứng làn sóng bình luận tiêu cực từ khán giả vì nhiều ồn ào.

Một bộ phận khán giả lên án Anh trai chông gai mùa 2 vì loạt kết quả thiếu công bằng ở Vòng công diễn hội ngộ - nơi mà BB Trần đứng đầu danh sách hỏa lực, vượt qua nhiều "Anh tài" trình diễn bùng nổ hơn ở tập đầu tiên. Chiến thắng nhóm Anh tài tái xuất (BB Trần, Neko Lê, Jun Phạm, Thanh Duy, Duy Khánh) trước Anh tài tình (Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hoàng Dũng, 14 Casper) cũng gây tranh cãi.

Sau đó là loạt chi tiết gây tranh luận từ thái độ, phát ngôn của Duy Khánh và các "Anh tài" gạo cội từ mùa một, tiếp tục tham gia mùa hai. Anh trai chông gai mùa 2 đang có 2 vấn đề lớn phải giải quyết: Đầu tiên là tìm giải pháp để tránh việc thiếu cân bằng trong kết quả bình chọn. Điều thứ 2 là xem lại khâu hậu kỳ để dựng nên một chương trình có đường dây kịch bản tinh tế, tránh những "miếng" hài lố hoặc tạo nên "drama" không đáng có giữa các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Dàn Anh tài gây tranh cãi khi tái xuất chương trình.

Đơn vị tổ chức đã đứng ra nhận lỗi với khán giả về sai sót ở Vòng công diễn hội ngộ. Phản ứng từ khán giả sau lời xin lỗi đi theo chiều hướng tích cực với Anh trai chông gai mùa 2. Về chất lượng âm nhạc, chương trình vẫn nhận phản hồi tích cực khi các "Anh tài" chào sân đều có dấu ấn riêng, không quá chênh lệch về khả năng âm nhạc như lo ngại trước ngày Anh trai chông gai mùa 2 lên sóng.

Sự cố "Anh tài" rút lui nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Anh trai chông gai. Tuy nhiên, chương trình phải chấp nhận gọt bỏ để Anh trai chông gai mùa 2 đảm bảo vận hành thông suốt. Game show vẫn còn đó 33 "Anh tài" và sẽ vẫn đảm bảo chất liệu để tạo nên các vòng Công diễn bùng nổ. Vấn đề là đơn vị sản xuất sẽ giải quyết những vấn đề tạo nên tranh cãi như thế nào.

Sau loạt sự cố, game show không thể vướng thêm điều tiếng dẫn đến tranh cãi. Chỉ một rắc rối hứng thêm làn sóng phẫn nộ từ khán giả sẽ khiến Anh trai chông gai mùa 2 rơi vào khủng hoảng thật sự.