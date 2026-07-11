Thủ môn cao 2 m của Bỉ khóc nghẹn rời sân

TPO - Thibaut Courtois không thể thi đấu trọn vẹn trận tứ kết World Cup 2026 giữa Bỉ và Tây Ban Nha sau khi gặp chấn thương ở hiệp hai. Thủ môn cao 2 m rời sân ở phút 71, trước khi chứng kiến đội tuyển Bỉ thua cuộc 1-2.

Hình ảnh Thibaut Courtois khóc nghẹn, ngồi buồn bã trên ghế dự bị được chia sẻ mạnh sau trận tứ kết World Cup 2026 giữa Bỉ và Tây Ban Nha rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam). Anh gặp chấn thương phải rời sân sớm. Sự vắng mặt của thủ thành số một khiến tuyển Bỉ đánh mất lợi thế vào bán kết, theo Reuters.

Trên sân SoFi, Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 30 nhờ pha lập công của Fabián Ruiz. Bỉ đáp trả trước khi hiệp một khép lại với bàn gỡ của Charles De Ketelaere. Ở phút 66, khi Courtois gặp vấn đề sau tình huống cản phá cú dứt điểm của Mikel Oyarzabal.

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, thủ môn thuộc biên chế Real Madrid cố gắng trở lại thi đấu nhưng không thể tiếp tục. Đến phút 71, anh nhường vị trí cho Senne Lammens.

Khi Courtois rời sân, tỷ số vẫn là 1-1. Đến phút 88, tỷ số 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha, đưa đội bóng này vào bán kết World Cup 2026.

Thibaut Courtois ngậm ngùi rời sân, tuyển Bỉ nhường vé vào bán kết cho Tây Ban Nha.

Hình ảnh Courtois dùng áo che mặt rời sân nhanh chóng được truyền thông quốc tế đăng tải. Trả lời Cadena SER, thủ môn 34 tuổi cho biết anh cố gắng ở lại sân đến phút cuối.

"Tôi vẫn nghĩ mình có thể cản phá các cú sút. Điều khiến tôi gặp khó là những pha phát bóng. Tôi muốn tiếp tục thi đấu, nhưng đó là quyết định của HLV", Courtois nói.

Dù người vào thay là Senne Lammens mắc sai lầm dẫn đến bàn thua quyết định, Courtois không đổ lỗi cho đồng đội. Anh nói Lammens có năng lực và không nên trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại của đội tuyển Bỉ. Sau tiếng còi mãn cuộc, Courtois tiến đến động viên thủ môn trẻ ngay trên sân.

HLV Rudi Garcia cho biết quyết định thay Courtois được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của đội ngũ y tế. Nhà cầm quân người Pháp đánh giá Bỉ có trận đấu cân bằng trước Tây Ban Nha, nhưng khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội trong những phút cuối. Ông hy vọng chấn thương của Courtois không quá nghiêm trọng.

Sở hữu chiều cao 2 m, Courtois là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Bỉ. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2011 khi mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành lựa chọn số một trong khung thành. Kể từ đó, Courtois góp mặt ở bốn kỳ World Cup liên tiếp gồm 2014, 2018, 2022 và 2026.

Dấu ấn lớn nhất của thủ thành sinh năm 1992 đến tại World Cup 2018 ở Nga. Với hàng loạt pha cứu thua quan trọng, Courtois góp công giúp Bỉ giành hạng ba chung cuộc và được FIFA trao danh hiệu Găng tay vàng dành cho thủ môn xuất sắc nhất giải. Ở cấp CLB, anh cũng là trụ cột của Real Madrid trong nhiều mùa giải gần đây, giành nhiều danh hiệu lớn tại La Liga và UEFA Champions League.