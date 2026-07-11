Thủ tướng dự Lễ tuyên dương Đoàn công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, 10 chó nghiệp vụ, cùng trang thiết bị sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ tuyên dương. Ảnh: Đoàn Bắc

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương.

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu. Đoàn cũng đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn Bắc

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương. Ảnh: Đoàn Bắc

Báo cáo tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác cho biết: Từ ngày 29/6 đến ngày 6/7, đoàn thực hiện cường độ làm việc cao từ 06h đến 19h hàng ngày, có những hôm làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa.

Các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương. Ảnh: Đoàn Bắc

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực tìm kiếm bằng được các nạn nhân, kiên định quan điểm "đã phát hiện thì phải đưa ra", dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu cũng quyết tâm thực hiện, với sự tận tâm như tìm chính người thân của mình.

"Mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Đó cũng chính là tình cảm mà đất nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân nước bạn", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ bày tỏ.

Đại diện Đại sứ quán Venezuela dự buổi lễ. Ảnh: Đoàn Bắc

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an khẳng định, đoàn công tác đã quán triệt và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại lễ xuất quân; luôn bảo đảm các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, chiến thuật, chế độ thông tin, báo cáo và tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài.

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, các thành viên trong đoàn đều thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó khăn, gian khổ với mong muốn cứu được nhiều nạn nhân nhất có thể.

Người dân địa phương đã dành nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với đoàn công tác Việt Nam vì tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.