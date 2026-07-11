Ba lần hầu tòa vì sự bốc đồng ở tuổi mới lớn

TPO - Ba lần hầu tòa khi tuổi đời còn rất trẻ, Lê Duy Hưng (SN 2008) phải trả giá cho những lần bốc đồng cùng bạn bè. Sau mỗi phiên xử là nỗi đau của cha mẹ và bài học đắt giá về sự quan tâm, đồng hành với con trước những cám dỗ của tuổi mới lớn.

Cuộc hẹn Facebook gây náo loạn đêm khuya

Không khí tại phòng xử án của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An lặng hơn thường lệ khi hai bị cáo Hoàng Nghĩa Xuân (SN 2007) và Lê Duy Hưng (SN 2008), cùng trú xã Nghĩa Hưng, Nghệ An) được dẫn giải vào phòng xử phúc thẩm.

Trong bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình, Lê Duy Hưng cúi gằm mặt. Gương mặt còn non trẻ nhưng ánh mắt đã hằn lên vẻ mệt mỏi của một người nhiều lần đứng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Hưng cúi đầu, bày tỏ sự ăn năn hối hận.

Ở hàng ghế phía dưới, một người đàn ông nước da sạm nắng, mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của con trai Lê Duy Hưng. Đó là lần thứ ba ông có mặt tại tòa với tư cách người giám hộ.

Mỗi lần con phạm tội, ông lại lặng lẽ theo sau. Mỗi lần bản án được tuyên, người cha ấy lại mang về thêm một nỗi đau.

Theo hồ sơ vụ án, tối 4/1/2025, chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã khác, Hoàng Nghĩa Xuân đã nhắn tin trong nhóm Facebook mang tên “6789”, rủ đồng bọn đi “trả thù”.

Lời rủ rê ấy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. 16 thanh thiếu niên tập trung tại một quán nước. Người mang kiếm kim loại, người cầm theo vỏ chai bia. Xuân còn phát thêm cho mỗi thành viên một số vỏ chai để làm hung khí.

Đoàn xe máy sau đó lao đi trên các tuyến Quốc lộ 48A và 48C suốt quãng đường gần 18km. Tiếng pô xe gầm rú, tiếng còi inh ỏi. Những chiếc xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, vượt đèn, lấn làn giữa đêm khuya. Một vỏ chai bia bị ném xuống đường, trúng người đi đường.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe kiểm tra, cả nhóm tăng ga bỏ chạy. Xuân còn giơ thanh kiếm về phía lực lượng chức năng để uy hiếp. Hành vi liều lĩnh ấy khiến nhiều người dân hoảng sợ và sau đó gửi đơn đề nghị xử lý nghiêm.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên Hoàng Nghĩa Xuân 21 tháng tù, Lê Duy Hưng 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Không đồng tình với mức án, cả hai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Nước mắt người cha

Khi chủ tọa hỏi về vụ việc gây rối khác mà Lê Duy Hưng tiếp tục tham gia trong thời gian được tại ngoại, bị cáo lí nhí trả lời rằng chỉ vì đi chơi với bạn bè nên lại bị cuốn vào những cuộc tụ tập. “Giờ bị cáo rất hối hận...”, Hưng nói nhỏ.

Câu trả lời vừa dứt, phía dưới phòng xử, người cha khẽ cúi đầu. Có lẽ ông hiểu rằng, lời hối hận này mình đã từng nghe không chỉ một lần.

Được mời lên bục trình bày, người đàn ông có dáng vẻ lam lũ bước lên với vẻ lúng túng. Hai bàn tay chai sần vì nghề thợ xây cứ xoắn chặt vào nhau. Ông nói chậm rãi, giọng nghẹn lại.

Hai bị cáo Hoàng Nghĩa Xuân và Lê Duy Hưng tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi nghỉ học, Hưng thường theo bố đi phụ hồ. Ban ngày còn có thể quản lý, nhắc nhở. Nhưng tối đến, khi con đi chơi cùng bạn bè, gia đình không thể kiểm soát. “Tôi cũng khuyên bảo nhiều nhưng cháu không nghe...”, người cha bỏ lửng câu nói.

Khoảnh khắc ấy, cả phòng xử gần như im lặng. Không còn là câu chuyện của một vụ án gây rối trật tự công cộng. Đó là câu chuyện của một gia đình đang bất lực nhìn đứa con ngày càng xa khỏi con đường đúng.

Người cha cúi đầu nhận phần trách nhiệm về mình. Ông thừa nhận bản thân chưa làm tròn bổn phận của một người làm cha. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không biện minh, chỉ còn sự day dứt hiện rõ trong đôi mắt đỏ hoe.

Chủ tọa phiên tòa dành nhiều thời gian hơn thường lệ để nói với người cha. Theo vị thẩm phán, gia đình vẫn là nơi đầu tiên và quan trọng nhất trong việc quản lý, giáo dục con cái. Ở tuổi mới lớn, các em rất dễ bị lôi kéo, kích động bởi bạn bè hoặc những lời thách thức trên mạng xã hội.

Nếu cha mẹ thiếu sự quan tâm, buông lỏng quản lý, những hành vi bốc đồng rất dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. “Đừng để đến khi sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát mới hối tiếc, bởi khi đó hậu quả có thể không còn cơ hội để sửa chữa”, vị thẩm phán nhấn mạnh.

Người cha chỉ biết gật đầu. Ông hứa sẽ cố gắng quản lý, giáo dục con tốt hơn nếu con còn cơ hội trở về.

Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng hai bị cáo đã phải trả giá bằng những tháng ngày trong trại giam sau vụ gây rối trật tự công cộng.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định Hoàng Nghĩa Xuân có thêm một số tình tiết giảm nhẹ nên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt từ 21 tháng xuống còn 16 tháng tù.

Đối với Lê Duy Hưng, Hội đồng xét xử xác định bị cáo từng bị kết án về cùng loại tội phạm, đồng thời còn liên quan đến một vụ án khác đang chờ xét xử, không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên mức án 15 tháng tù.

Khi chủ tọa dứt lời tuyên án, Hưng lặng người. Ít phút sau, bị cáo được cảnh sát dẫn giải ra xe chuyên dụng. Người cha lặng lẽ bước theo sau. Ông không gọi lớn, không trách mắng, chỉ lặng im nhìn đứa con trai ngoái đầu lại rồi bật khóc. Phía sau, người mẹ cũng không cầm được nước mắt. Bà nghẹn ngào dặn con cố gắng cải tạo, chấp hành tốt để sớm trở về.

Chiếc xe chở phạm nhân từ từ lăn bánh, khuất dần sau cánh cổng tòa án. Giữa cái nắng gắt, đôi vợ chồng vẫn đứng lặng rất lâu. Với họ, có lẽ bản án nặng nhất không nằm ở 15 tháng tù của con trai, mà là nỗi ân hận khi nhiều lần bất lực nhìn con trượt dài trong những cuộc chơi vô nghĩa.