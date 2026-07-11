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Thế giới

Hai phi công Trung Quốc tử nạn khi diễn tập

Bình Giang

TPO - Hai phi công quân đội Trung Quốc, trong đó có một sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp cao, đã thiệt mạng trong lúc thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện bay ở tiền tuyến tháng trước, thông báo chính thức của chính quyền và truyền thông địa phương cho biết.

Vốn hiếm khi công bố các trường hợp quân nhân tử nạn, Bắc Kinh đến nay chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về hai vụ việc này.

Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang, nước này cũng tăng cường huấn luyện về chiến thuật và trang bị mới, nhằm bảo đảm binh lính có thể thích ứng với yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Một trong hai phi công thiệt mạng là Đại tá Fang Ming, 38 tuổi, giữ chức chỉ huy chiến thuật thuộc đơn vị Không quân Hải quân của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam, báo Hefei Daily đưa tin ngày 3/7.

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Tang lễ Đại tá Fang Ming.

Đại tá Fang Ming quê ở huyện Lư Giang, tỉnh An Huy thuộc miền trung Trung Quốc, nhập ngũ năm 2006. Chính quyền huyện Lư Giang đăng đoạn video cho biết sĩ quan này hy sinh trong nhiệm vụ huấn luyện bay ngày 10/6.

Ngày 3/7, chính quyền địa phương tổ chức lễ tưởng niệm Đại tá Fang Ming với sự tham dự của hơn 200 người, trong đó có các quân nhân thuộc đơn vị của ông.

Theo thông báo, Cục Công tác chính trị của đơn vị Không quân Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho Fang Ming. Trước đó, ông được tặng Huân chương hạng Ba năm 2018 và Huân chương hạng Hai năm 2022, vì thành tích trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Phi công thứ hai là Trung uý Hải quân Shi Shaoyong, 25 tuổi, thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam. Phi công này cũng thiệt mạng ngày 10/6, nhưng chưa rõ có cùng tham gia chuyến bay hoặc nhiệm vụ với Đại tá Fang Ming hay không.

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Tang lễ Trung uý Hải quân Shi Shaoyong.

Theo dòng chữ khắc trên bia mộ được chính quyền quê nhà công bố ngày 10/7, Shi Shaoyong tử nạn trong nhiệm vụ huấn luyện bay ban đêm.

Thông tin trên bia mộ cho biết phi công này quê ở huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông thuộc miền đông Trung Quốc, phục vụ tại Đơn vị 91911, trực thuộc lực lượng Không quân Hải quân của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam.

Theo hãng tin địa phương Linyi News, Shi Shaoyong nhập ngũ năm 2019, là phi công cấp IV và từng được tặng Huân chương hạng Ba.

Cho đến nay, Bắc Kinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc chưa công bố bất kỳ thông tin nào về loại máy bay liên quan đến các vụ tai nạn.

Các báo cáo trước đây cho thấy Đơn vị 91911 vận hành đội trực thăng quân sự.

Bình Giang
Theo SCMP
#Trung Quốc #Phi công #Tai nạn máy bay

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