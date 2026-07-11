Cửa sổ máy bay vỡ giữa không trung, hành khách suýt bị hút ra ngoài

TPO - Một hành khách đã suýt bị hút ra ngoài khi chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ryanair bất ngờ bị vỡ cửa sổ giữa không trung.

(Ảnh: Reuters)

Sự cố xảy ra hôm 10/7 trên chuyến bay FR1879 từ Hy Lạp đến Đức do hãng hàng không Malta Air, công ty con của Ryanair, khai thác. Theo các báo cáo truyền thông, một trong những động cơ của máy bay đã bị trục trặc, khiến mảnh vỡ văng vào thân máy bay. Một mảnh vỡ được cho là đã làm bung cửa sổ cabin, khiến hành khách ngồi cạnh đó bị hút một phần ra ngoài.

Nam hành khách 61 tuổi quốc tịch Serbia đã bị bầm tím và bị bỏng do ma sát với không khí lạnh. Ông đã phải nhập viện trong tình trạng bị sốc sau khi máy bay hạ cánh.

Các báo cáo cho biết, hành khách đã tránh được việc bị kéo ra khỏi máy bay vì đang thắt dây an toàn. Vợ ông đã nắm lấy chân ông, khi các hành khách khác giúp kéo ông trở lại bên trong.

Đoạn video được quay ngay sau vụ tai nạn cho thấy một ô cửa sổ bị vỡ hoàn toàn và được che bởi một chiếc hộp.

Nam hành khách ngồi cạnh một ô cửa sổ bị vỡ, được che bởi một chiếc hộp. (Nguồn: RT)

Vụ tai nạn đã gây ra sự hoảng loạn trên máy bay, khiến mặt nạ dưỡng khí phải được kích hoạt do giảm áp suất.

Ryanair thừa nhận vụ tai nạn, cho biết máy bay đã quay trở lại sân bay an toàn và một máy bay thay thế đã được bố trí cho các hành khách bị mắc kẹt. Hãng hàng không không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về nguyên nhân chính xác dẫn đến việc cửa sổ bị hỏng.