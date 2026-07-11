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Pháp luật

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Khởi tố hai người đổ trái phép hơn 261 tấn chất thải bê tông

Hoàng Dương

TPO - Thu gom hơn 261 tấn "bã bê tông" từ các trạm trộn rồi vận chuyển, đổ trái phép ra môi trường để bán kiếm lời, 2 bị can ở Quảng Ninh vừa bị khởi tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Sơn Anh (SN 1970, trú tổ 3, Bí Trung 1, phường Yên Tử) và Trần Quy Sơn (SN 1979, trú khu Hoành Mô, phường Hoàng Quế) để điều tra về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Phạm Sơn Anh tại bãi đổ thải trái phép.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/6, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra tại khu D, đất nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc quy hoạch khu dân cư Tây Cầu Sến, khu Cầu Sến, phường Yên Tử, phát hiện Phạm Sơn Anh điều khiển xe tải BKS 14C-374.55 đổ trái phép chất thải rắn ra môi trường.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Sơn Anh đã phối hợp với Trần Quy Sơn thu gom, tập kết "bã bê tông", loại chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, với mục đích bán kiếm lời. Tổng khối lượng chất thải rắn các đối tượng thu gom, vận chuyển trái phép lên tới 261.480kg, tương đương hơn 261 tấn.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận biết rõ bản thân không có chức năng thu gom, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm. Tuy nhiên, vì mục đích thu lợi và tiết kiệm chi phí, Trần Quy Sơn đã tự ý để Phạm Sơn Anh vận chuyển lượng chất thải này ra khỏi các trạm trộn bê tông mà không báo cáo lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc đổ chất thải không đúng nơi quy định đã gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị và vi phạm các quy định về quản lý chất thải rắn thông thường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
#bê tông #ô nhiễm #Quảng Ninh #khởi tố #chất thải #Công an Quảng Ninh #Đổ thải trái phép #Ô nhiễm môi trường

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