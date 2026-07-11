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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ 5 học sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Liên quan đến vụ 5 học sinh đuối nước tử vong ở Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên cả nước.

Ngày 11/7, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Công điện số 46/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công điện được gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

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Hiện trường vụ đuối nước khiến 5 trẻ tử vong tại xã Nâm Nung.

Theo công điện, ngày 10/7, tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng làm 5 học sinh tử vong.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra tai nạn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trong đó, các địa phương phải rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và phụ huynh; nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Trước đó, như Báo Tiền phong đưa tin, khoảng 10h20 ngày 10/7, 8 học sinh Trường THCS Nâm N'Đir (cùng trú thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung) rủ nhau đến đập Đắk Pót tắm. Trong lúc tắm, 5 em không may bị đuối nước tử vong, 3 học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu nhưng không kịp.

Thái Lâm
#đuối nước ở Lâm Đồng #5 học sinh đuối nước tử vong #phòng chống đuối nước #làm rõ nguyên nhân #Thủ tướng Chính phủ

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