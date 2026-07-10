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Chuyển công an hồ sơ vụ xây trường mầm non ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Qua rà soát hồ sơ nghiệm thu, thanh toán dự án xây dựng trường mầm non, UBND xã Long Điền (tỉnh Cà Mau) xác định có dấu hiệu của hành vi "giả mạo trong công tác", nên chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an xem xét.

Ông Lê Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền (tỉnh Cà Mau) có văn bản trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan tới Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Sơn Ca (tại ấp Lung Lá, xã Định Thành) có dấu hiệu bất thường trong nghiệm thu, thanh quyết toán. Dự án do Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực Đông Hải làm chủ đầu tư (Ban này hiện nay trực thuộc UBND xã Long Điền).

Theo đó, ngày 2/6/2026, UBND xã Long Điền đã ban hành kết luận xác định các nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban QLDA khu vực Đông Hải. Kết quả xác minh nội dung tố cáo đúng một phần. Đồng thời, Phòng Kinh tế xã đã rà soát hồ sơ, xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Giả mạo trong công tác".

Do đó, ngày 11/6, Phòng Kinh tế xã Long Điền đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để xem xét, xử lý theo quy định.

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Trường Mầm non Sơn Ca đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban QLDA khu vực Đông Hải bị tố cáo thanh toán 100% khối lượng thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Sơn Ca khi công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu. Thời điểm thanh toán, khối lượng công trình mới đạt khoảng 50%.

UBND xã Long Điền xác minh và ghi nhận, ngày 27/1/2026, Ban QLDA khu vực Đông Hải rút hơn 1,18 tỷ đồng để thanh toán cho đơn vị thi công công trình trường mầm non trên. Số tiền này tương đương 100% giá trị công trình.

Tuy nhiên, nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy, cuối năm 2025, công trình mở rộng Trường Mầm non Sơn Ca chưa hoàn thành. Cụ thể, báo cáo của tư vấn giám sát xác định, đến ngày 31/12/2025 công trình đạt khoảng 15% khối lượng, chậm tiến độ. Báo cáo của nhân viên Ban QLDA, nhà trường cũng xác nhận tiến độ tương tự.

Thậm chí, tháng 2/2026, UBND xã Định Thành kiểm tra thực tế công trình cũng ghi nhận công trình mới xong khung, chưa hoàn thiện. Nhiều hộ dân sống quanh trường cũng xác nhận trường hoàn thành sau Tết Nguyên đán 2026.

Từ đó, UBND xã Long Điền kết luận, việc Ban QLDA khu vực Đông Hải nghiệm thu, xác nhận khối lượng, thanh toán 100% giá trị công trình cho nhà thầu khi dự án chưa hoàn thành là có. Ông Nguyễn Duy Linh ký thủ tục nghiệm thu, thanh toán nên phải biết thực tế công trình chưa xong.

UBND xã Long Điền xác định, sai phạm trên thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư (Ban QLDA khu vực Đông Hải), trong đó ông Nguyễn Duy Linh chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành đơn vị. Vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo Điều 359, Bộ luật Hình sự.

Dự án nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Sơn Ca (ấp Lung Lá, xã Định Thành) được khởi công ngày 5/12/2025. Hồ sơ dự án quyết toán hoàn thành ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, tập thể giáo viên nhà trường xác nhận thời gian hoàn thành vào tháng 3/2026.

Tân Lộc
#Cà Mau #bất thường #nghiệm thu #trường mẫu giáo #giả mạo #thanh toán #đầu tư

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