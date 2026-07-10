Cá chết trắng lồng, ngư dân Cát Bà khốn đốn

Theo ông Phạm Văn Hợp,Trưởng phòng Xây dựng, nông nghiệp và môi trường Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), năm 2013, Bộ TN&MT đã phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường Khu nuôi tôm công nghiệp của Công ty TNHH Sơn Trường, quy mô rộng hơn 80ha. Tháng 4/2026, Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức xét nghiệm mẫu nước định kỳ tại 3 vị trí (cống xả thải sau ao xử lý, mặt sông Phù Long), kết quả chất lượng nước trung bình.

Ngày 11/5/2026, UBND TP Hải Phòng xác nhận cho Công ty TNHH Sơn Trường đăng ký khai thác nước biển phục vụ nuôi tôm, quy mô 20.000m3/ngày đêm.