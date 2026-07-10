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Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu phường sở tại báo cáo việc xử lý ô nhiễm trên sông Kỳ Cùng

Trọng Đảng

TPO - Ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn cho biết, tỉnh đang theo dõi và chờ các cơ quan chức năng, trong đó có phường sở tại báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tình trạng xả chất thải gây bọt trắng ra sông Kỳ Cùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 10/7, bà Trần Thanh Nhàn cho biết, sau khi nắm được sự việc và đã yêu cầu các đơn vị chức năng vào cuộc. Bà Nhàn thông tin, hiện lãnh đạo UBND tỉnh đang chờ phường sở tại là UBND phường Đông Kinh báo cáo kết quả quá trình kiểm tra, đưa ra phương án xử lý vụ việc.

Theo bà Nhàn, dù là việc cố tình hay không cố tình nhưng để cả một đoạn mặt nước sông Kỳ Cùng chảy qua trung tâm hành chính Lạng Sơn bị nổi đầy bọt trắng là hiện tượng bất thường. Việc này cần được làm rõ, quy trách nhiệm, xử lý nghiêm để tránh tái diễn.

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Sông Kỳ Cùng qua trung tâm đô thị Lạng Sơn nổi bọt trắng xóa ngày 3/7.

Cùng với đó, theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, sau khi tìm ra nguyên nhân, có hướng xử lý vụ việc trên, các đơn vị có liên quan như phường Đông Kinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần chủ trì, đứng ra thành lập đoàn kiểm tra thực tế, rà soát tất cả các nguồn nước thải đang xả ra sông Kỳ Cùng, nếu phát hiện các cơ sở sản xuất, chăn nuôi đang có hiện tượng xả thẳng nước thải ra sông thì phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý. Cần tránh để xảy ra những vụ việc tương tự như vừa qua làm nguy cơ gây ô nhiễm mặt nước và bất an cho cuộc sống dân sống.

Trước đó như Báo Tiền Phong đã phản ánh, chiều ngày 3/7, tại đoạn sông Kỳ Cùng thuộc địa bàn phường Đông Kinh (Lạng Sơn) bất ngờ xuất hiện nhiều bọt trắng, nổi váng và có mùi khó chịu.

Tại đoạn sông Kỳ Cùng chảy qua trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn vào thời điểm 15h chiều 3/7, phóng viên ghi nhận, dòng nước đục chuyển sang màu nâu, trên mặt có rất nhiều váng bọt. Đặc biệt, tại đoạn sông chảy qua khu vực đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, nước đục và bọt trắng xuất hiện phủ gần hết lòng sông. Chứng kiến sự việc này, nhiều người dân tại trung tâm đô thị tỉnh Lạng Sơn, nhất là người dân sống hai bên bờ lo tình trạng này gây ảnh hưởng đến cuộc sống và môi trường hàng ngày.

Trọng Đảng
#Sông Kỳ cùng bị ô nhiễm #sông Kỳ cùng #UBND tỉnh Lạng sơn #phường Đông kinh #bọt nổi trắng trên sông Kỳ cùng

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