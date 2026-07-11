Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Ngay sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến khu vực nhà truyền thống để kiểm tra công tác bảo quản các hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày qua.

Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Tham gia Đoàn công tác còn có Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Lãnh đạo TPHCM có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo Quân khu 7, TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; kiểm tra khu vực đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Video: Ngô Tùng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tri ân tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng.

Tại buổi lễ, đoàn công tác Trung ương, Quân khu 7 và TPHCM đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công tác chính sách, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Đoàn đại biểu Trung ương, TPHCM dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến khu vực nhà truyền thống để kiểm tra công tác bảo quản các hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong những ngày qua.

Chia sẻ với báo chí trước khi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các cha anh có công với Tổ quốc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng, Nhà nước ta từ lâu đã rất quan tâm đến công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa. Và trong đợt cao điểm 500 ngày đêm thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đây là nhiệm vụ hết sức là thiêng liêng, hết sức cao cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, người có công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Trách nhiệm của thế hệ chúng ta là phải làm hết sức mình, nỗ lực cố gắng cao nhất để thực hiện tốt chủ trương của Đảng cũng như tấm lòng của toàn dân đối với thân nhân của các liệt sĩ".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến khu vực rãnh mộ để kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chia sẻ, những ngày qua nhân dân cả nước theo dõi và hết sức xúc động với hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra khẩn trương ở Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM. Bản thân ông mong muốn sớm đến nơi này chứng kiến hoạt động này. “Tối thứ Năm vừa rồi tôi không ngủ được cả đêm”, ông nói.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, đây là dịp để chúng ta tiếp tục là hoàn thiện, bổ sung đồng thời hoàn thiện công tác chính sách, trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ. Cùng với đó, bổ sung thêm những tư liệu lịch sử để làm sâu sắc hơn, rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của Quân đội nói chung cũng như của Quân khu 7 và của các đơn vị, trong đó là có Tiểu đoàn 1 Long An. Tiếp tục tập trung cho công tác giáo dục truyền thống và động viên thế hệ hôm nay.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sắp tới còn rất gian nan. Nhưng đây trách nhiệm mà chúng ta phải thực hiện bằng cả trái tim của người lính, được nhân dân gửi gắm. "Do đó, anh em mình phải quyết tâm động viên nhau giữ gìn sức khỏe, làm cho thật tốt. Tôi sẽ luôn theo dõi hằng ngày với các đồng chí. Ngay trong quá trình tìm kiếm, quy tập này, chúng ta cũng đồng thời thực hiện các hoạt động tri ân và giáo dục truyền thống cho thật tốt", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi.