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Xã hội

8 giờ giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà 8 tầng ở Venezuela

Thanh Hà

TPO - Lần theo các dấu vết, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH của Việt Nam xác định được vị trí cô gái 24 tuổi mắc kẹt dưới đống đổ nát ngôi nhà 8 tầng ở Venezuela, sau đó đưa ra ngoài bằng phương pháp cầu dây nghiêng. Quá trình đưa thi thể ra khỏi hiện trường kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ.

Thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất

Sau gần hai tuần thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa tại Venezuela, hơn 23h ngày 10/7, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở về nước.

Đại úy Đỗ Quang Nam (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an) chia sẻ với phóng viên.

Đoàn Việt Nam đã đưa được 57 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, xác định thêm 46 vị trí nghi còn người mắc kẹt để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý. Song song với công tác cứu hộ, đoàn còn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

Chia sẻ về hành trình cứu nạn, Đại úy Đỗ Quang Nam (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an) cho biết khó khăn đầu tiên là chênh lệch múi giờ. Tuy nhiên, ngay sau khi đến hiện trường cứu nạn, cứu hộ, ngay trong đêm cùng ngày, toàn đoàn đã lập tức triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh là quá trình tìm kiếm thi thể một cô gái 24 tuổi mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng. Nạn nhân nằm dưới nhiều khối bê tông lớn, thi thể đã phân hủy, không gian tiếp cận rất chật hẹp.

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Quá trình tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: Lê Hoàng.

"Chúng tôi phải mở rộng khoảng trống, lần theo các dấu vết để xác định vị trí nạn nhân, sau đó đưa ra ngoài bằng phương pháp cầu dây nghiêng. Riêng quá trình đưa thi thể ra khỏi hiện trường kéo dài khoảng 8 giờ", Đại úy Nam kể.

Để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân Venezuela

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Trưởng đoàn công tác của Bộ Công an, trận động đất xảy ra tại Venezuela là một trong những thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, khiến hàng loạt công trình cao tầng đổ sập, hiện trường phức tạp, trong khi các dư chấn liên tục xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao đối với lực lượng cứu hộ.

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Đại úy Đỗ Quang Nam và Đại tá Phạm Hùng Dương chia sẻ về công tác cứu hộ, cứu nạn ở Venezuela.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, đoàn Việt Nam nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng thiết bị dò tìm sự sống bằng radar, hình ảnh và âm thanh, phối hợp với lực lượng Venezuela, cùng các đoàn cứu hộ quốc tế tiếp cận các khu vực bị đổ sập.

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở những con số mà còn ở việc lực lượng cứu nạn Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, kỷ luật và lòng nhân văn, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân Venezuela và bạn bè quốc tế.

Quá trình làm nhiệm vụ, đoàn công tác phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như các công trình cao tầng mất ổn định, nguy cơ sập đổ thứ cấp, dư chấn liên tiếp, thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, môi trường ô nhiễm nặng do thi thể phân hủy, chênh lệch múi giờ và cường độ làm việc kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya.

Tuy nhiên, điều khiến đoàn công tác xúc động nhất là mỗi lần đưa được một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho gia đình. Những giọt nước mắt, những lời cảm ơn chân thành giúp chúng tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm.

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Sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ, đoàn công tác trở về Việt Nam.

Bên cạnh đó, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều người dân địa phương vẫn mang nước uống, thực phẩm đến động viên lực lượng Việt Nam. Khi đoàn kết thúc nhiệm vụ, nhiều gia đình và chính quyền địa phương đã trực tiếp đến nơi đóng quân để bày tỏ lòng biết ơn.

12 ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, ngoài nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đoàn Việt Nam còn khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm và tham gia vệ sinh môi trường tại nhiều địa điểm.

Trước khi về nước, đoàn đã trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cùng 15.000 USD do các thành viên quyên góp để hỗ trợ người dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Đêm 10/7, đoàn Việt Nam về tới Hà Nội.

Ghi nhận những đóng góp của đoàn cứu nạn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể đoàn, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên và Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ.

Đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, sau các đợt tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần nhân đạo của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trên trường quốc tế.

Thanh Hà
#Nhiệm vụ cứu hộ tại Venezuela #Đoàn cứu nạn Việt Nam #Khó khăn trong cứu hộ thảm họa #Hoạt động hỗ trợ nhân đạo quốc tế #Khen thưởng và ghi nhận thành tích #Cứu hộ cứu nạn ở Venezuela

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