Áo xanh tình nguyện Mùa hè số - Bài 3: Đưa AI vào giải quyết công việc khu phố

TPO - Từ những tin nhắn được gửi trên nhóm Zalo, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tự động ghi nhận, phân tích và tổng hợp thành báo cáo hoàn chỉnh.

Giảm áp lực công việc

Hệ thống này là giải pháp chuyển đổi số do đội hình chuyên của Trường đại học Công nghệ Thông tin - Đại học quốc gia TPHCM (UIT), phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) triển khai nhằm giảm áp lực công việc cho cán bộ cơ sở.

Trước đây, công tác tổng hợp báo cáo tại phường chủ yếu dựa trên các nhóm Zalo giữa MTTQ Việt Nam phường và Ban Công tác Mặt trận các khu phố. Khi đến kỳ báo cáo, cán bộ phải tìm lại hàng loạt tin nhắn cũ để thống kê các hoạt động đã diễn ra, khiến việc tổng hợp mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót hoặc bỏ sót thông tin.

Xuất phát từ thực tế này, nhóm sinh viên UIT đã xây dựng một hệ thống AI có khả năng tự động tiếp nhận và xử lý dữ liệu ngay từ các tin nhắn trên Zalo. Thay vì yêu cầu người dùng chuyển sang một nền tảng mới, hệ thống được thiết kế để giữ nguyên thói quen sử dụng của các cô bác ở khu phố, giúp việc tiếp cận công nghệ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Các bạn sinh viên UIT giới thiệu về hệ thống AI của mình. Ảnh: Nam Trương

Theo ThS. Trần Hoàng Lộc - Phó Bí thư Đoàn Trường đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG TPHCM), mục tiêu của dự án là tạo ra một giải pháp có thể vận hành thực tế tại địa phương, không chỉ dừng lại ở quy mô nghiên cứu hay đồ án sinh viên.

“Hầu hết các cô chú ở khu phố đều đã quen sử dụng Zalo. Nếu yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng hoặc sử dụng một website mới sẽ tạo ra rào cản trong quá trình triển khai. Vì vậy, nhóm lựa chọn xây dựng hệ thống hoạt động ngay trên nền tảng Zalo, để người dùng chỉ cần nhắn tin như bình thường”, anh Lộc cho biết.

Hệ thống AI sẽ tự động nhận diện các từ khóa và nội dung trong tin nhắn để trích xuất thông tin liên quan đến từng hoạt động. Dữ liệu như khu phố thực hiện hoạt động gì, số lượng người tham gia, kinh phí tổ chức và các nội dung liên quan sẽ được AI phân tích, chuẩn hóa và lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây.

Khi cần lập báo cáo, hệ thống sẽ tự động tổng hợp toàn bộ dữ liệu đã ghi nhận và xây dựng một bản báo cáo hoàn chỉnh dựa trên thông tin thực tế từ các khu phố. Nhờ đó, cán bộ địa phương không còn phải mất nhiều thời gian tìm kiếm và tổng hợp thủ công như trước.

Hệ thống được đưa vào triển khai thử nghiệm từ ngày 1/6. Trong suốt tháng 6, các khu phố sử dụng giải pháp trong quá trình báo cáo thường xuyên để làm quen với quy trình mới, đồng thời Mặt trận phường đánh giá tính ổn định và độ chính xác của các báo cáo do AI tạo ra. Sau giai đoạn thử nghiệm, hệ thống sẽ tiếp tục được theo dõi và điều chỉnh dựa trên nhu cầu thực tế từ địa phương. Các tính năng mới sẽ được bổ sung theo từng yêu cầu cụ thể nhằm đáp ứng tốt hơn công tác quản lý và tổng hợp thông tin.

Chạm vào trang sử bằng mã QR

Tại Di tích lịch sử khu vực Cầu Tre (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh), mã QR được bố trí tại các vị trí thuận tiện đang trở thành “cầu nối” đưa người dân, nhất là thế hệ trẻ, đến gần hơn với lịch sử quê hương.

Cầu Tre là địa danh ghi dấu nhiều chiến công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2026, Đoàn Thanh niên địa phương triển khai công trình số hóa Di tích lịch sử khu vực Cầu Tre. Theo đó, người dân và du khách chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại để truy cập kho dữ liệu số về di tích, gồm hình ảnh, tư liệu, câu chuyện lịch sử và nội dung thuyết minh.

Đoàn viên thanh niên quét mã QR tra cứu thông tin tại Di tích lịch sử khu vực Cầu Tre.

Bạn Lê Minh An, ngụ xã Tân Lập, chia sẻ: “Là người con sinh ra nơi này, giờ đây, khi đến di tích, tôi chỉ cần dùng điện thoại quét mã QR là có thể tìm hiểu thông tin, hình ảnh và những câu chuyện lịch sử một cách rất trực quan”.

Cách Cầu Tre hơn 25km, Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo, xã Nhựt Tảo, cũng đang phát huy hiệu quả từ mô hình số hóa. Đây là nơi ghi dấu chiến công đánh chìm tàu L’Espérance của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trong thế kỷ XIX và được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1996.

Từ năm 2023, Đoàn Thanh niên địa phương đã triển khai công trình số hóa tại khu di tích này. Chị Kiều Diễm - thuyết minh viên Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo cho biết việc số hóa giúp người dân và du khách dễ tiếp cận thông tin hơn thông qua hình ảnh, dữ liệu trực quan.

“Nếu thời gian tham quan không đủ để nghe trọn phần giới thiệu, du khách chỉ cần quét mã QR để xem lại nội dung sau. Với các đoàn khách, việc tra cứu trước thông tin và hình ảnh cũng giúp chủ động hơn trong việc xây dựng lịch trình”, chị Diễm cho biết.

Theo số liệu từ Tỉnh Đoàn Tây Ninh, công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử - văn hóa” được triển khai từ năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nổi bật, gắn tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên với yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tại địa phương.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn tỉnh Tây Ninh đã thực hiện số hóa khoảng 80% công trình di tích lịch sử - văn hóa, địa danh và nhân vật lịch sử tiêu biểu trên địa bàn.

Sau hơn 4 năm triển khai, các cấp Đoàn đã thực hiện số hóa khoảng 80% công trình di tích lịch sử - văn hóa, địa danh và nhân vật lịch sử tiêu biểu trên địa bàn. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống dữ liệu số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đồng thời hỗ trợ quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử - văn hóa của Tây Ninh đến đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Tây Ninh cũng phối hợp xây dựng, đưa vào vận hành ứng dụng Tani - Location. Ứng dụng tích hợp thông tin về các di tích lịch sử - văn hóa cùng chỉ dẫn địa lý và bản đồ số, giúp người dùng thuận tiện tra cứu, tìm đường và chủ động xây dựng lịch trình tham quan.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cho biết, công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử - văn hóa” không chỉ giúp người dân và du khách tiếp cận thông tin lịch sử nhanh chóng, chính xác mà còn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Quá trình tham gia xây dựng dữ liệu, vận hành và cập nhật hệ thống cũng giúp nhiều đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng số, phát huy tinh thần sáng tạo...