Thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sức mạnh của sự chuyên nghiệp, sáng tạo và tinh thần số

TPO - Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã có những chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết về hành trình tạo nên một kỳ Đại hội đầy dấu ấn.

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ trì hội nghị, có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Gần 500 triệu lượt xem trên các nền tảng

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra từ ngày 24 – 25/6 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được chuẩn bị công phu, bài bản từ nội dung, nhân sự, hậu cần, đến công tác tuyên truyền, đảm bảo nguyên tắc, chất lượng và tiến độ với nhiều điểm mới. Điểm nổi bật bao trùm công tác tổ chức của Đại hội là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong các khâu, thể hiện sự thích ứng với quá trình chuyển đổi số; tiết kiệm chi phí in ấn; giúp quá trình tham gia Đại hội của đại biểu thuận tiện và dễ dàng hơn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với sự đồng bộ, bài bản, trọng tâm, trọng điểm và nhiều điểm mới về nội dung, phương thức và hình thức thể hiện.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức trên nhiều kênh, nhiều nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền báo chí, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội, nền tảng số, xuất bản, văn hóa - văn nghệ, triển lãm và công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Thống kê chưa đầy đủ, đã có 850 bài báo chính thống, hơn 15.000 bài đăng Facebook và trên 4.000 video TikTok/YouTube. Tổng lượt tiếp cận, xem trên các nền tảng ước đạt gần 500 triệu lượt xem.

Tuyên truyền trên mạng xã hội và các nền tảng số với nhiều cách làm mới, tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên. Hoạt động thay avatar chào mừng Đại hội thu hút 100.198 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; mẫu CapCut “Áo xanh gọi tương lai” thu hút hơn 4 nghìn lượt sử dụng; chatbot gửi thông điệp tới Đại hội tiếp nhận 275.198 thông điệp, ý kiến, kỳ vọng.

Công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, phát thanh được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều ấn phẩm, nhiều chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn, infographic, số đặc biệt, giai phẩm tuyên truyền về Đại hội đã được tổ chức.

Đặc biệt, triển lãm Đại hội được tổ chức hiện đại, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tăng tính trải nghiệm và tương tác. Bên cạnh không gian triển lãm trực tiếp, Đại hội triển khai Bảo tàng số của 40 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Chuyển tải tinh thần Nghị quyết Đại hội tới đời sống thanh niên

Một trong điểm mới nổi bật là ngay sau khi Đại hội kết thúc, T.Ư Đoàn chỉ đạo Báo Tiền Phong tham mưu tổ chức thành công chương trình Đại nhạc hội thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Concert Thanh Xuân” thu hút gần 20.000 khán giả.

“Concert Thanh Xuân” được xây dựng như một chương trình nghệ thuật - chính trị có quy mô lớn, mang thông điệp chào mừng thành công Đại hội, đồng thời kể câu chuyện về hành trình, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình được thiết kế theo 3 chương: “Thanh xuân bất diệt”, “Khát vọng thanh xuân” và “Thanh xuân rực rỡ”. Mỗi chương là một lớp nội dung, cảm xúc, chuyển tải thông điệp về truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam; khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay; niềm tin và quyết tâm của thanh niên Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo thanh niên yêu thích, kết hợp với các tiết mục nghệ thuật, âm nhạc, trình diễn sân khấu, ánh sáng, hình ảnh hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động nhưng vẫn bảo đảm tính định hướng, tính giáo dục và ý nghĩa chính trị của sự kiện.

Thông qua chương trình, thông điệp của Đại hội với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” tiếp tục được lan tỏa bằng hình thức gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu và phương thức tiếp nhận thông tin của thanh niên. Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội, mà còn là điểm nối truyền thông quan trọng sau Đại hội, góp phần chuyển tải tinh thần Nghị quyết Đại hội từ hội trường tới đời sống thanh niên, từ sự kiện chính trị tới cảm xúc, nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tinh thần Đại hội phải sống trong thực tiễn

Đánh giá về công tác truyền thông, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã đạt được sự lan tỏa nổi bật, đặc biệt là dấu ấn về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các khâu tổ chức; phương thức truyền thông…

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, thành công thực sự của Đại hội không nằm ở những ngày diễn ra mà là sự lan tỏa của nội dung Nghị quyết Đại hội vào đời sống.

Anh Huy yêu cầu các bộ phận khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, thực hiện việc quán triệt Nghị quyết thông qua các nền tảng số, AI, Chatbot và video ngắn. Đặc biệt, việc kiểm tra học tập Nghị quyết sẽ được thực hiện trực tuyến, đạt yêu cầu sẽ cấp giấy chứng nhận điện tử ngay trên app.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kêu gọi toàn bộ cơ quan chuyên trách và đoàn viên thanh niên cả nước đưa tinh thần Đại hội XIII vào thực tiễn, để tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập thể Báo Tiền Phong và nhiều cá nhân của Báo đã được trao tặng Bằng khen.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Tùng