Tổng cục Chính trị vinh danh nữ quân nhân đỡ đầu trẻ mồ côi

TPO - Sau 5 năm triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội Phụ nữ Quân đội đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ học tập và sinh hoạt cho 983 trẻ em mồ côi, đồng thời huy động hơn 8,2 tỷ đồng để chăm lo các em bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn quân.

Ngày 10/7, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026; trao giải cuộc thi viết với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trong phụ nữ Quân đội.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với gần 70 điểm cầu trong toàn quân.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, hội nghị có sự tham dự của Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; đại biểu chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Theo Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ), triển khai từ năm 2021, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được PNQĐ thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ toàn quân, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các cấp Hội phụ nữ đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chỉ huy và các tổ chức, cá nhân triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến tháng 5/2026, PNQĐ đã nhận nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho 983 trẻ em mồ côi. Trong đó nhận đỡ đầu 381 trẻ đến đủ 18 tuổi; trao 321 sổ tiết kiệm, 3.715 suất quà, 406 suất học bổng, 377 xe đạp; hỗ trợ một trung tâm bảo trợ trẻ em, xây tặng 2 nhà "Mái ấm tình thương". Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 8,2 tỷ đồng.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị.

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã triển khai cuộc thi viết chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trên toàn quốc.

Sau gần hai tháng phát động, toàn quân có 4.793 tác phẩm tham gia; cấp toàn quân tiếp nhận 604 tác phẩm tiêu biểu của 52 đơn vị. Các tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh giá trị của bữa cơm gia đình, tình cảm gia đình quân nhân và những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 45 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Từ kết quả cuộc thi, Ban PNQĐ lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu dự thi cấp toàn quốc và giành 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 3 giải Chuyên đề…

Biểu dương những kết quả, thành tích của PNQĐ, đặc biệt là các tập thể, cá nhân “Mẹ đỡ đầu” đã gieo mầm hy vọng, viết tiếp ước mơ cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cũng đánh giá cao các cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong tham gia cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Dịp này, 30 tập thể và 28 cá nhân được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, tương thân, tương ái, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, về công tác gia đình, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Cán bộ, hội viên PNQĐ cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng học tập, rèn luyện đạt các tiêu chí “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong kỷ nguyên mới; phấn đấu mỗi hội viên là một tấm gương sáng, mỗi gia đình PNQĐ là một gia đình văn hóa, một điểm sáng của đơn vị và khu dân cư.