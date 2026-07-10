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Giới trẻ

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Hơn 1.200 sinh viên ĐHQG Hà Nội mang mùa hè xanh đến với vùng sâu, vùng xa

Lưu Trinh

TPO - Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 được ĐHQG Hà Nội triển khai với 40 đội hình tình nguyện, huy động hơn 1.200 đoàn viên, sinh viên đến từ 13 cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc tham gia các hoạt động tình nguyện tại nhiều địa phương, trong đó tỉnh Lào Cai là địa bàn trọng tâm.

Ngày 10/7, ĐHQG Hà Nội, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 với sự tham dự của gần 200 sinh viên tình nguyện, đại diện cho hơn 1.200 chiến sĩ tham gia chiến dịch.

Tại Lào Cai, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội triển khai 6 đội hình theo phân công của ĐHQG Hà Nội tại các xã Mù Cang Chải, Nậm Có, Púng Luông, Chế Tạo, Lao Chải và Khao Mang; đồng thời có thêm 6 đội hình do Đoàn Trường Đại học KHXH&NV, Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đoàn Trường Đại học Kinh tế tổ chức.

Tổng số lực lượng tham gia tại địa bàn này gần 600 tình nguyện viên, trong đó có hơn 30 y, bác sĩ tham gia đội hình khám, chữa bệnh.

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Những lá cờ Mùa hè xanh được đồng loạt phất cao, chính thức phát lệnh cho các đội hình tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương còn nhiều khó khăn.
Ảnh: Dương Triều

Các hoạt động của chiến dịch tập trung vào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh thiếu nhi và triển khai các công trình thanh niên thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tiếp tục đồng hành với Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 thông qua việc tài trợ chuỗi công trình thanh niên "Ánh sáng xanh" gồm 6 công trình đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 630 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho người dân tại các địa bàn triển khai.

Anh Hà Đức Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai - ghi nhận sự đồng hành của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội đối với địa phương. Anh Hải bày tỏ kỳ vọng các hoạt động tình nguyện sẽ góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và thanh thiếu nhi vùng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Hiệu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG Hà Nội - khẳng định, phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường giáo dục toàn diện, giúp sinh viên rèn luyện phẩm chất, năng lực, trách nhiệm công dân và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Lãnh đạo ĐHQG Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đồng thời tin tưởng các đội hình tình nguyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên ĐHQG Hà Nội năng động, trách nhiệm và sáng tạo.

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Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội trao các nguồn lực triển khai các công trình ý nghĩa tại Lào Cai. Ảnh: Dương Triều

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQGHN đã trao nguồn lực và biển tượng trưng các công trình thanh niên dành tặng Tỉnh Đoàn Lào Cai, phục vụ các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

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Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Dương Triều

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Namđồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".

Chương trình phối hợp hướng tới tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, hỗ trợ thanh thiếu nhi, xây dựng công trình thanh niên, chuyển giao tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội hóa và phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức trẻ, sinh viên ĐHQG Hà Nội trong hỗ trợ phát triển các địa bàn biên giới của tỉnh Lào Cai.

Lưu Trinh
#Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 #Hoạt động tình nguyện tại Lào Cai #Xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế #Chương trình hỗ trợ xã hội và y tế cộng đồng #Hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội và địa phương #Tỉnh Đoàn Lào Cai

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