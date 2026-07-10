Nâng cao trách nhiệm nêu gương, quyết liệt đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng AI

TPO - Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể T.Ư Đoàn 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu toàn cơ quan tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời quyết liệt ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn, truyền thông.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể 6 tháng đầu năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị ghi nhận được nhiều ý kiến, trao đổi từ các ban, đơn vị. Ảnh: Xuân Tùng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của T.Ư Đoàn ghi nhận dấu ấn, kết quả nổi bật. Các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyên môn, truyền thông và quản lý điều hành.

Trong 12 chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, đến nay đã có 4 chỉ tiêu đạt, nhiều chỉ tiêu đạt mức trên 50%. Công tác Đảng ghi nhận điểm sáng khi kết nạp 37 đảng viên mới. Nền tảng “Thanh niên Việt Nam” trở thành công cụ đắc lực trong việc quán triệt nghị quyết và tổ chức các hoạt động quy mô lớn.

Anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tại hội nghị, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, 6 tháng đầu năm, Báo Tiền Phong đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời chủ trì tổ chức nhiều sự kiện quy mô như Cuộc thi Vô địch STEM, AI và Robotics (VSAR), ngày hội tuyển sinh khối ngành khoa học công nghệ; hoạt động an sinh xã hội như Chủ Nhật Đỏ, tặng nhà tình nghĩa cho cựu biệt động Sài Gòn, thăm hỏi 14 trung tâm điều dưỡng thương binh.. Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Phát huy tinh thần đoàn kết, "3 dễ - 3 rõ - 3 đo"

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo" (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động) được áp dụng triệt để, giúp nâng cao đáng kể tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn cơ quan.

Điểm lại những kết quả nổi bật, anh Huy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các ban, đơn vị đã tham mưu hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Huy nêu rõ, sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra hoạt động mới là tổ chức chương trình Đại nhạc hội "Concert Thanh Xuân" thu hút gần 20.000 người tham gia trực tiếp và hàng triệu thanh niên tham gia trên các kênh trực tuyến. Chương trình được dư luận thanh niên đánh giá cao.

Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 119 thành viên; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn gồm 25 thành viên và Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm 5 thành viên.

Ngay sau Đại hội, chương trình Đại nhạc hội “Concert Thanh Xuân” do Báo Tiền Phong tổ chức với quy mô 20.000 khán giả đã tạo nên ngày hội thực sự của tuổi trẻ.

Anh Huy đánh giá, những kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của tất cả các ban, đơn vị từ khối phong trào, báo chí đến các trung tâm sự nghiệp. Các hoạt động lớn của T.Ư Đoàn đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tham dự và được dư luận đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành trong hệ thống Đoàn có sự chủ động, đồng bộ; công tác xây dựng tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt theo chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

"Số hóa" đi đôi với "làm gương"

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu toàn cơ quan nêu cao tinh thần làm gương, đối thoại và chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo. Công việc phải đạt hiệu quả thực chất, kiên quyết bài trừ bệnh hình thức.

Toàn cơ quan tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số. Khối báo chí, xuất bản phải phát huy vai trò chủ đạo trên mặt trận tư tưởng, ứng dụng mạnh mẽ AI (trí tuệ nhân tạo) và truyền thông đa phương tiện để định hướng dư luận kịp thời cho thanh thiếu nhi.

Các đơn vị sự nghiệp cần nghiên cứu kỹ văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII để cập nhật các chỉ tiêu mới vào chương trình công tác.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

“Phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới theo phương châm "3 gần": gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số”, anh Huy nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, anh Bùi Quang Huy trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Ảnh: Xuân Tùng

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng 7 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động. Ảnh: Xuân Tùng