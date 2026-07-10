Tỉnh Đoàn Phú Thọ hỗ trợ nguồn lực 300 triệu đồng cho 7 xã biên giới Quảng Trị

TPO - Tuổi trẻ Phú Thọ sẽ đồng hành với 7 xã biên giới của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2025-2030 thông qua nhiều hoạt động an sinh, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số, xây dựng công trình thanh niên và chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 10/7, tại xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030".

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030"

Chương trình nằm trong hành trình về nguồn của tuổi trẻ Phú Thọ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), kết hợp các hoạt động tri ân và an sinh xã hội hướng về đồng bào vùng biên.

Theo phân công của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Phú Thọ sẽ đồng hành cùng 7 xã biên giới của tỉnh Quảng Trị gồm Kim Điền, Dân Hóa, Hướng Lập, Hướng Phùng, Lao Bảo, A Lìa và A Dơi.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho biết, việc ký kết không chỉ đánh dấu sự khởi đầu cho mối quan hệ phối hợp giữa tuổi trẻ hai địa phương mà còn là cam kết đồng hành lâu dài bằng những công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa bàn.

Anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ phát biểu.

Theo biên bản ghi nhớ, Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Quảng Trị sẽ phối hợp triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm giáo dục lý tưởng cách mạng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, định hướng nghề nghiệp; xây dựng công trình thanh niên, cải thiện hạ tầng khu vực biên giới; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Hằng năm, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ năng sống, chuyển đổi số; hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên; xây dựng công trình thanh niên; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các xã biên giới.

Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao kinh phí xây dựng công trình thanh niên.

Ngay sau lễ ký kết, Tỉnh Đoàn Phú Thọ cùng các đơn vị đồng hành trao kinh phí xây dựng công trình thanh niên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Điền.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Phú Thọ cũng trao biển tượng trưng nguồn lực hỗ trợ cho 7 xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Tổng nguồn lực huy động trong đợt đầu triển khai đề án đạt hơn 300 triệu đồng, từ sự đóng góp của các cụm thi đua, cơ sở Đoàn trực thuộc, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm.

Tỉnh Đoàn Phú Thọ tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Điền.

Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả lâu dài, Tỉnh Đoàn Phú Thọ giao 12 cụm thi đua trực tiếp đồng hành với từng địa bàn, chủ động khảo sát nhu cầu, huy động nguồn lực và triển khai các công trình, phần việc phù hợp.

Trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng các mô hình như Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội, Nhà Khăn quàng đỏ, sân chơi thiếu nhi, công trình thanh niên "Sáng - xanh - sạch - đẹp", hỗ trợ mô hình kinh tế và OCOP thanh niên, tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn dinh dưỡng, xây dựng các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc và các lớp "Bình dân học vụ số" dành cho thanh thiếu nhi vùng biên.

Theo thỏa thuận, Tỉnh Đoàn Quảng Trị sẽ là đầu mối rà soát nhu cầu, kết nối địa phương và theo dõi hiệu quả các chương trình, trong khi Tỉnh Đoàn Phú Thọ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, nhà tài trợ để duy trì các hoạt động đồng hành đến năm 2030.