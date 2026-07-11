Hà Nội: Ô tô con biến dạng sau va chạm với tàu hỏa

TPO - Một ô tô con biến dạng sau cú va chạm với tàu hỏa, xảy ra vào tối 10/7. May mắn, vụ việc không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 10/7, tàu SE19 chạy đến Km 7+400 khu gian Giáp Bát - Văn Điển (Hà Nội) thì xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 30A-461.XX (chưa rõ người điều khiển).

Hậu quả, ô tô con bị văng khỏi khổ giới hạn đường sắt, biến dạng. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con đang quay đầu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.