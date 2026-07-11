Du khách chen chân đi chợ sâm tiền tỷ bên Cầu Rồng

TPO - Lần đầu tiên, sâm Ngọc Linh và hàng trăm sản phẩm dược liệu từ vùng núi phía tây Đà Nẵng được đưa xuống không gian du lịch bên sông Hàn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Đặc biệt, trong khuôn khổ phiên chợ còn có lễ rước Thần Sâm cùng nghi thức đốt lửa và biểu diễn múa cồng chiêng truyền thống của đồng bào Xơ Đăng.
Đêm trải nghiệm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, kể câu chuyện về "Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo Việt Nam", góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng trồng sâm ở các xã miền núi phía tây Đà Nẵng.