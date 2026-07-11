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Du khách chen chân đi chợ sâm tiền tỷ bên Cầu Rồng

Giang Thanh

TPO - Lần đầu tiên, sâm Ngọc Linh và hàng trăm sản phẩm dược liệu từ vùng núi phía tây Đà Nẵng được đưa xuống không gian du lịch bên sông Hàn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Du khách chen chân đi chợ sâm tiền tỷ bên hông Cầu Rồng. Video: Giang Thanh
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Tối 10/7, tại Công viên bờ đông Cầu Rồng, phiên chợ sâm Ngọc Linh và dược liệu TP. Đà Nẵng chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất sâm và dược liệu trên địa bàn Đà Nẵng﻿. Ảnh: Giang Thanh
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Đây là phiên chợ đầu tiên, mở màn cho chuỗi chương trình được duy trì định kỳ hằng tháng do Sở Công Thương TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND phường An Hải và Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng tổ chức.
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Từ khoảng 18h, khu vực các gian hàng đã bắt đầu tấp nập khách mua. Vì được tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố nên rất đông du khách trong nước và quốc tế cũng ghé lại để tham quan các gian hàng, ngắm những gốc sâm, bình rượu sâm tiền tỷ, các loại nấm quý, trầm hương, dược liệu…
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Dạo một vòng quanh khu vực chợ sâm, chị Katarzyna (du khách Ba Lan) trầm trồ khi được các sơn nữ Xơ Đăng giới thiệu về giá trị của các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và một số loại dược liệu đặc trưng của địa phương.
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“Trước đây, tôi cũng chỉ biết về loại sâm này qua một số thông tin trên Internet. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy trực tiếp và biết rõ hơn về giá trị dược liệu của sâm Ngọc Linh, nấm lim xanh...”, chị Katarzyna nói.
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Tình cờ đi du lịch Đà Nẵng đúng vào dịp phiên chợ sâm và dược liệu﻿, anh Nguyễn Văn Mạnh (du khách Hà Tĩnh) tìm và chọn mua được lá sâm cùng các loại trà sâm về làm quà.
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“Trên mạng cũng có một số nơi bán sâm Ngọc Linh nhưng tôi chưa dám tin tưởng. Có những phiên chợ như thế này, chúng tôi yên tâm về chất lượng và cả giá cả. Các sản phẩm ở đây rất đa dạng”, anh Mạnh nói.
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Theo ông Nguyễn Văn Lượng (đại diện một HTX Sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh), đây là lần đầu tiên HTX tham gia quảng bá sản phẩm ở khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng. “Thông qua phiên chợ, tôi mong muốn có thể kết nối để có thể đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị của các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, tạo tiền đề để tiếp cận được thị trường quốc tế”, ông Lượng nói.
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Với việc đưa sâm và dược liệu từ miền núi xuống phố du lịch, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng kỳ vọng góp phần quảng bá giá trị của sâm Ngọc Linh và dược liệu Việt Nam, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và du khách.
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“Ở đây, người dân và du khách có thể trực tiếp tìm hiểu về quy trình sản xuất, giá trị của sản phẩm và tiếp cận những thông tin chính thống về nguồn gốc, chất lượng cũng như cách nhận biết sản phẩm thật và giả. Đây là nỗ lực của Đà Nẵng để từng bước đưa sâm Ngọc Linh và dược liệu địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế”, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, nói.
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Đặc biệt, trong khuôn khổ phiên chợ còn có lễ rước Thần Sâm cùng nghi thức đốt lửa và biểu diễn múa cồng chiêng truyền thống của đồng bào Xơ Đăng.
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Đêm trải nghiệm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, kể câu chuyện về "Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo Việt Nam", góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng trồng sâm ở các xã miền núi phía tây Đà Nẵng.
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Được biết, sau lễ khai mạc, phiên chợ sẽ được duy trì vào tối thứ Bảy và Chủ nhật tuần thứ 2 hằng tháng ở khu vực Chợ đêm Sơn Trà (phường An Hải), trở thành điểm xúc tiến thương mại ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ trồng sâm﻿ quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường khách du lịch.
Giang Thanh
#Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng #Quảng bá giá trị dược liệu địa phương #Kết nối doanh nghiệp và thị trường quốc tế #Văn hóa truyền thống Xơ Đăng và lễ rước Thần Sâm #Phát triển chuỗi cung ứng và xúc tiến thương mại #Đà Nẵng #Chợ đêm Sơn Trà #Sâm Ngọc Linh

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