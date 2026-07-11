Du khách chen chân đi chợ sâm tiền tỷ bên Cầu Rồng

TPO - Lần đầu tiên, sâm Ngọc Linh và hàng trăm sản phẩm dược liệu từ vùng núi phía tây Đà Nẵng được đưa xuống không gian du lịch bên sông Hàn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.