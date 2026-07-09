Kết luận vụ xe Mercedes chuyển làn ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

TPO - Cục CSGT vừa thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khẳng định nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ hành vi chuyển làn không bảo đảm an toàn của chiếc Mercedes màu trắng.

Vào khoảng 15h30 ngày 29/6, tại Km19+740 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hải Phòng - Hà Nội), đoạn qua xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô gồm xe con biển số 30E-737.xx, xe con biển số 30K-221.xx (có gắn camera hành trình) và xe khách biển số 29B-023.xx.

Vụ tai nạn khiến cả ba phương tiện bị hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả ba tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Chiếc xe Mercedes trắng chuyển làn ẩu dẫn gây mất an toàn cho các xe khác cùng lưu thông trên cao tốc. Video: Cục CSGT

Qua phân tích hiện trường và dữ liệu liên quan, Cục CSGT xác định tài xế điều khiển xe con biển số 30E-737.xx đã vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường khi không quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước (đang chạy cùng làn) và phía sau (đang chạy tại làn đường sát giải phân cách giữa đường) nên đã để xảy ra va chạm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn.

Đối với xe con biển số 30K-221.xx (xe gắn camera hành trình), cơ quan chức năng cho biết cần xem xét tác động của việc va chạm với xe con biển số 30E-737.xx làm va chạm vào dải phân cách gây mất kiểm soát tay lái, dẫn đến va chạm liên hoàn với xe khách biển số 29B-023.xx. Trong khi đó, xe khách được xác định rơi vào tình huống bất khả kháng.

Theo Cục CSGT, tài xế lái xe con biển số 30E-737.xx phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn đến tai nạn (về hình sự hoặc hành chính) và phải chịu bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hậu quả với các phương tiện đang tham gia giao thông (theo quy định của pháp luật về dân sự).

Cục CSGT cũng lưu ý rằng thời gian gần đây, các hành vi chuyển làn không đúng quy định, dừng đỗ sai quy định trên cao tốc vẫn diễn ra và thường được tài xế biện minh bằng nhiều lý do. Đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả khó lường.