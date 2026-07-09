Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kết luận vụ xe Mercedes chuyển làn ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Lê Tuấn

TPO - Cục CSGT vừa thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khẳng định nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ hành vi chuyển làn không bảo đảm an toàn của chiếc Mercedes màu trắng.

Vào khoảng 15h30 ngày 29/6, tại Km19+740 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hải Phòng - Hà Nội), đoạn qua xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô gồm xe con biển số 30E-737.xx, xe con biển số 30K-221.xx (có gắn camera hành trình) và xe khách biển số 29B-023.xx.

Vụ tai nạn khiến cả ba phương tiện bị hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả ba tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Chiếc xe Mercedes trắng chuyển làn ẩu dẫn gây mất an toàn cho các xe khác cùng lưu thông trên cao tốc. Video: Cục CSGT

Qua phân tích hiện trường và dữ liệu liên quan, Cục CSGT xác định tài xế điều khiển xe con biển số 30E-737.xx đã vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường khi không quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước (đang chạy cùng làn) và phía sau (đang chạy tại làn đường sát giải phân cách giữa đường) nên đã để xảy ra va chạm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn.

Đối với xe con biển số 30K-221.xx (xe gắn camera hành trình), cơ quan chức năng cho biết cần xem xét tác động của việc va chạm với xe con biển số 30E-737.xx làm va chạm vào dải phân cách gây mất kiểm soát tay lái, dẫn đến va chạm liên hoàn với xe khách biển số 29B-023.xx. Trong khi đó, xe khách được xác định rơi vào tình huống bất khả kháng.

Theo Cục CSGT, tài xế lái xe con biển số 30E-737.xx phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn đến tai nạn (về hình sự hoặc hành chính) và phải chịu bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hậu quả với các phương tiện đang tham gia giao thông (theo quy định của pháp luật về dân sự).

Cục CSGT cũng lưu ý rằng thời gian gần đây, các hành vi chuyển làn không đúng quy định, dừng đỗ sai quy định trên cao tốc vẫn diễn ra và thường được tài xế biện minh bằng nhiều lý do. Đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hậu quả khó lường.

Lê Tuấn
Cục CSGT
#xe mercedes #tai nạn liên hoàn #tai nạn giao thông #cục csgt #xử lý vi phạm #cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe