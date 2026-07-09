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Xe

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Xử lý vụ hai ô tô trùng biển số chạy trên quốc lộ

Lê Tuấn

TPO - Từ phản ánh của người dân gửi tới fanpage Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã xác minh và xử lý một trường hợp sử dụng biển số giả trên ô tô, với tổng mức xử phạt có thể lên tới 44 triệu đồng.

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, qua xác minh dữ liệu đăng ký phương tiện, biển kiểm soát 98A-626.86 được cấp cho một chiếc Ford Everest màu đen.

Tuy nhiên, phương tiện xuất hiện trong video phản ánh của người dân lại là một chiếc VinFast VF 7 màu trắng sử dụng chính biển số này.

Video phản ánh của người dân về hai chiếc ô tô mang biển trùng tại Bắc Ninh. Nguồn: Cục CSGT

Ngày 1/7, tại Km77+400 trên Quốc lộ 17, lực lượng CSGT đã dừng kiểm tra chiếc VinFast VF 7 mang biển số 98A-626.86. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định phương tiện sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người điều khiển xe được xác định là anh V.V.X., trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với cơ quan công an, người này khai đã mua lại chiếc xe cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên và đặt mua biển số trên mạng để gắn lên xe lưu thông.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản đối với hai hành vi gồm: đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

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Hai chiếc xe mang cùng biển số tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Cục CSGT, tài xế vi phạm đối mặt tổng mức phạt lên đến 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số giả.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện phương tiện khác sử dụng trùng biển số xe của mình hoặc có dấu hiệu bất thường cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Lê Tuấn
#ô tô #trùng biển số #biển số giả #xử phạt #csgt

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