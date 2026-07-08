Lộ rõ khác biệt giữa Hyundai Tucson đời mới và bản cũ

TPO - Nguyên mẫu của Hyundai Tucson thế hệ mới vừa tiếp tục lộ diện trong quá trình chạy thử. Đáng chú ý, lần này xe xuất hiện cạnh Tucson bản hiện hành, qua đó cho thấy những thay đổi đáng kể về thiết kế.

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 được cho là sẽ có màn "lột xác" mạnh mẽ so với thế hệ hiện tại. Thiết kế nhiều đường cắt xẻ sẽ được thay thế bằng phong cách vuông vức hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu SUV cỡ lớn trong dải sản phẩm của Hyundai.

Theo hình ảnh hiện trường, phần đầu xe được che chắn kỹ, song vẫn có thể nhận thấy lưới tản nhiệt cỡ lớn đi cùng cụm đèn chiếu sáng tách tầng.

Hyundai Tucson đời mới chạy thử tại Mỹ. Ảnh: Carscoops

Đèn định vị LED đặt phía trên, trong khi cụm đèn pha được bố trí thấp hơn. Cản trước cũng được thiết kế lại với hốc hút gió trải ngang.

Ở thân xe, Tucson mới sở hữu đường chân kính phẳng hơn, các mảng thân xe được xử lý gọn gàng và tối giản hơn. Khu vực cửa kính được thiết kế lại kết hợp cùng phần mui vuốt nhẹ về phía sau. Xe còn có bộ mâm tối ưu khí động học và hốc bánh được tạo hình truyền thống hơn.

Phía sau, vị trí gắn biển số được chuyển từ cửa cốp xuống cản sau. Cụm đèn hậu dựng đứng có thiết kế mới và nhiều khả năng được nối liền bằng dải đèn LED mảnh. Cản sau cũng được làm lại đơn giản hơn, tích hợp các tấm phản quang mỏng.

Tucson đời mới xuất hiện cạnh phiên bản hiện hành. Ảnh: Carscoops

Hình ảnh nội thất hiện còn khá hạn chế, nhưng cho thấy Tucson mới sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số mỏng cùng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect thế hệ mới. Kích thước màn hình có thể là 12,9 inch hoặc 14,6 inch như trên Elantra mới.

Ngoài ra, xe còn có vô-lăng thiết kế mới, khoang lái theo phong cách tối giản, nhiều nút điều khiển được làm lại cùng vật liệu nội thất được nâng cấp.

Về hệ truyền động, Hyundai hiện chưa hé lộ thông tin chính thức nào. Tuy nhiên, nhiều khả năng Tucson thế hệ mới sẽ tiếp tục sử dụng các phiên bản hybrid và plug-in hybrid (PHEV) với hiệu suất được cải thiện.

Trên mẫu xe hiện hành, bản hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L với mô-tơ điện, cho công suất hệ thống 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Bản PHEV cũng dùng động cơ 1.6L nhưng đi kèm bộ pin 13,8 kWh lớn hơn và mô-tơ điện mạnh hơn, nâng tổng công suất lên 268 mã lực. Phạm vi di chuyển thuần điện rơi vào khoảng 51 km.

Theo kế hoạch, Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 dưới dạng đời xe 2027. Với diện mạo "lột xác" cùng loạt nâng cấp về tiện nghi, mẫu xe được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì vị thế chủ lực doanh số của Hyundai trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Tucson là một trong những sản phẩm bán tốt nhất của Hyundai Thành Công. Mẫu xe Hàn này bàn giao tổng cộng 3.796 chiếc đến tay khách hàng trong 5 tháng đầu năm 2026.