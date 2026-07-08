Hộ kinh doanh đổ xô “săn lùng” EC Van: Chở khỏe, đi phố gọn, nuôi xe nhẹ ví

Với khoang hàng lớn, chi phí vận hành thấp và khả năng xoay trở linh hoạt, VinFast EC Van đang khiến các hộ kinh doanh săn đón nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chở hàng nội đô.

Chạy phố lanh lẹ, khoang hàng “thênh thang”

Là chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ đồ uống tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, anh Bùi Thanh Hưng cho biết với công việc chuyên chở các nguyên vật liệu pha chế, thùng đựng, cốc, chén, đĩa… từ kho hàng tới các cửa hàng cà phê, EC Van đang là lựa chọn hoàn hảo nhờ khoang hàng kín và đủ rộng.

“Trước đây tôi có dùng xe bán tải để chở nguyên vật liệu pha chế nhưng thùng chở hàng của xe không có nắp nên hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Còn với thùng kín 2.600 lít và tải trọng 650 kg của EC Van, tôi hoàn toàn yên tâm”, anh Hưng chia sẻ.

Cũng theo anh Hưng, với chiều dài 3.767 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm và bán kính quay vòng 5,1 m, EC Van có thể dễ dàng xoay trở trong khu vực đô thị. Nhờ đó, việc vận hành, chở đồ đạc cho cửa hàng của anh Hưng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

“Xe lái rất linh hoạt, quay đầu cũng thuận tiện. Với tầm hoạt động khoảng 175 km, EC Van hiện tại đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển trong phố của tôi. Vận hành xong có thể sạc điện rồi tiếp tục công việc, rất thoải mái”, anh Hưng đánh giá.

Trong khi đó, anh Vương Đức, chủ một cửa hàng kinh doanh mô tô tại TP.HCM cũng đánh giá cao thiết kế EC Van giúp đảm bảo an toàn cho hàng hóa bên trong xe. Quan trọng hơn, kích thước tối ưu cùng mô-men xoắn 110 Nm giúp EC Van tăng tốc mượt mà ngay từ khi khởi hành, thuận lợi khi thường xuyên phải dừng - đi trong các tuyến phố đông đúc của TP.HCM.

“Chỉ cần nhấn ga nhẹ là xe phản hồi ngay, di chuyển lanh lẹ, không cần đạp côn và xe không bị ì ạch như mấy xe van xăng ngày xưa. Điều hòa cũng rất mát nên chạy EC Van rất nhàn và đã”, anh Vương Đức dành lời khen cho EC Van.

Nuôi xe “nhẹ ví”, tăng phần lời cho chủ xe

Với các tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, chi phí luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu cần phải kiểm soát trong hoạt động kinh doanh. EC Van trở thành giải pháp tối ưu chi phí, được minh chứng bằng thực tế tại cơ sở kinh doanh thiết bị điện của anh Nguyễn Sỹ Thanh (Hà Nội). Sau 3 tháng sử dụng EC Van với quãng đường gần 10.000 km, anh cho biết xe giúp doanh nghiệp giảm mạnh khoản chi nhiên liệu hằng tháng.

“Trước đây, chi phí xăng dầu luôn chiếm khoảng 1/3 tổng giá vốn. Từ khi chuyển sang EC Van, khoản chi này gần như không còn, đồng nghĩa mỗi chuyến giao hàng đều mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn”, anh Thanh chia sẻ.

Hiện tại, chủ xe EC Van đang được miễn phí sạc 20 lần/tháng tại các trụ sạc V-Green đến ngày 10/2/2029. Ngoài ra, theo anh Thanh, việc tìm điểm sạc tại các đô thị lớn hay trên nhiều tuyến đường liên tỉnh hiện đều rất thuận tiện nhờ mạng lưới trạm sạc ngày càng phủ rộng.

“Đi đến đâu cũng dễ tìm thấy trạm sạc, chỉ cần tranh thủ nghỉ ngơi buổi trưa là xe đã có thêm năng lượng để tiếp tục hành trình. Nhờ vậy, công việc không bị gián đoạn như nhiều người lầm tưởng”, anh Thanh cho biết.

Không chỉ có vậy, EC Van còn có lợi thế ngay từ bước đầu tư ban đầu. Hiện, mẫu xe đang có giá niêm yết 285 triệu đồng, được áp dụng ưu đãi 6% theo chương trình Mãnh liệt vì tương lai Xanh. Cộng với chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện, chi phí lăn bánh còn khoảng 268 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể tiếp cận EC Van với phương án trả góp 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 3 năm. Theo anh Thanh, điều này giúp các cơ sở kinh doanh giảm áp lực tài chính ban đầu, thời gian hoàn vốn vì thế được rút ngắn đáng kể.

Từ cửa hàng tạp hóa, quán cà phê đến các cơ sở phân phối hàng hóa quy mô nhỏ, nhu cầu về một mẫu xe chở hàng gọn gàng, linh hoạt và kinh tế ngày càng rõ nét. Những lợi thế thực tế mà EC Van mang lại đang giúp mẫu xe này trở thành “trợ thủ” quen thuộc của nhiều hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện.