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Video giao thông

Clip: Quay đầu sai chỗ, ô tô đâm ngã người đi xe máy

TPO - Chiếc ô tô màu trắng đánh lái đột ngột, đè qua cả vạch xương cá để quay đầu đúng lúc một xe máy đang đi tới. Tình huống bất ngờ khiến người xe máy bị ô tô đâm ngã ra đường.

Lê Tuấn

Vụ tai nạn xảy ra tại Ninh Bình. Sau khi xảy ra va chạm, hai người trên ô tô đã bước xuống để trợ giúp người đi xe máy, hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân.

Chuyên gia giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ đúng quy định khi tham gia giao thông, không đi ngang, cắt qua hoặc đè lên vạch xương cá để rẽ tắt. Những tình huống bất ngờ gây khó khăn cho những người đi đường khác đồng thời gây mất an toàn trật tự giao thông.

Theo quy định, vạch xương cá là vạch kẻ đường được sử dụng để giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà sử dụng để kênh hóa các dòng giao thông trên đường. Lỗi đè vạch xương cá, vạch mắt võng có thể hiểu là lỗi không chấp hành vạch kẻ đường.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên 20-22 triệu đồng, đồng thời người vi phạm bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

#ô tô quay đầu #đè vạch #vạch xương cá #ô tô đâm xe máy

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