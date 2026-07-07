Loạt xe Nhật chạy đua giảm giá tháng 7: SUV giảm đến 300 triệu

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam bước sang quý III trở nên nóng hơn với cuộc đua giảm giá của các hãng xe Nhật như Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda.

Honda

Trong tháng 7, Honda tiếp tục áp dụng ưu đãi cho các dòng xe chủ lực tại Việt Nam gồm City, BR-V và HR-V. Theo đó, ưu đãi 100% lệ phí trước bạ được áp dụng cho sedan City (499-569 triệu đồng), tương đương mức giảm 50-56 triệu đồng.

Dòng MPV cỡ nhỏ BR-V (629-705 triệu đồng) cũng được hưởng ưu đãi 100% phí trước bạ dành cho bản L tương đương giá trị quy đổi lên tới gần 70 triệu đồng. Bản G được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương giảm 31 triệu đồng.

Honda HR-V bản G có giá thấp hơn 30 triệu đồng so với trước đây.

Với HR-V, hãng xe Nhật công bố giảm giá niêm yết 30 triệu đồng với bản G xuống còn 669 triệu đồng. Trong khi đó, bản L giá 750 triệu được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 37 triệu đồng.

Toyota

Chương trình giảm giá tháng 7 của Toyota áp dụng cho 4 mẫu xe gồm Veloz Cross, Avanza Premio, Vios và Yaris Cross.

Trong đó, bộ đôi MPV gồm Veloz Cross và Avanza Premio được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Mức giảm tối đa 73-75 triệu đồng cho Veloz Cross (giá 638-660 triệu đồng), trong khi Avanza Premio (558-598 triệu đồng) giảm khoảng 65-70 triệu đồng.

Với dòng sedan Vios (giá 458-545 triệu đồng), người mua xe sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm khoảng 46-54,5 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu SUV cỡ B Yaris Cross (giá 650-728 triệu đồng) được hỗ trợ tiền mặt 50 triệu đồng cho cả hai bản.

Mitsubishi

Trong tháng 7, Mitsubishi tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi trên toàn bộ dải sản phẩm tại Việt Nam. Trong đó, MPV Xpander là mẫu xe có mức khuyến mại cao nhất, tổng giá trị quy đổi tương đương 67-85 triệu đồng tùy phiên bản.

Đáng chú ý, phiên bản AT có giá niêm yết 598 triệu đồng nhận ưu đãi cao nhất lên tới 85 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 513 triệu đồng. Bản Xpander Cross cũng được hỗ trợ 80 triệu đồng, giúp giá bán sau ưu đãi còn khoảng 619 triệu đồng.

Ở nhóm SUV, Mitsubishi Xforce (giá 605-720 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với hai phiên bản GLX và Luxury, tương đương khoảng 60-66 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Ultimate được ưu đãi trực tiếp 55 triệu đồng.

Mẫu Xforce 2026 mới ra mắt gần đây cũng nằm trong danh sách khuyến mãi.

Mẫu SUV 7 chỗ Destinator (giá 780-855 triệu đồng) được hỗ trợ tài chính 35 triệu đồng cho cả hai bản Premium và Ultimate, bên cạnh gói quà tặng trị giá 15-25 triệu đồng.

Mẫu bán tải Triton (giá 655-924 triệu đồng) được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tổng giá trị ưu đãi dao động 39-56 triệu đồng tùy phiên bản. Trong khi đó dòng sedan cỡ B Attrage (giá 380-490 triệu đồng) được giảm 43,5-46 triệu đồng kèm quà tặng.

Subaru

Subaru là một trong những thương hiệu ô tô Nhật Bản áp dụng chương trình giảm giá mạnh nhất trong tháng 7. Trong đó, dòng Forester đời cũ nhập khẩu từ Thái Lan được giảm hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, bản 2.0 i-L EyeSight giảm từ 1,099 tỷ đồng xuống còn 799 triệu đồng, trong khi bản 2.0 i-S EyeSight hạ từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng.

Mẫu Subaru Crosstrek cũng được duy trì ưu đãi với mức giảm 199-239 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe được đưa xuống còn 899 triệu và 1,029 tỷ đồng cho phiên bản xăng và hybrid. Ngoài ra, Subaru Outback cũng được ưu đãi 144 triệu đồng trong tháng 7, đưa giá bán từ 1,769 tỷ xuống còn 1,625 tỷ đồng.

Mazda

Bước vào tháng đầu của quý III, Mazda áp dụng chương trình giảm giá mạnh lên đến 60 triệu đồng, kèm quà tặng tùy từng mẫu xe và phiên bản.

Trong đó, mức ưu đãi cao nhất 60 triệu đồng được áp dụng cho mẫu CX-8. Giá sau ưu đãi của mẫu SUV 7 chỗ này được đưa xuống còn từ 889 triệu đồng.

Mẫu xe bán chạy nhất của hãng là CX-5 có mức ưu đãi 50 triệu đồng. Nhờ đó, giá khởi điểm của xe được đưa xuống còn 671 triệu đồng, thấp nhất phân khúc SUV cỡ C.

Ở phân khúc gầm cao cỡ B và B+, CX-30 được ưu đãi lên đến 40 triệu đồng để có giá sau khuyến mãi từ 652 triệu đồng. Trong khi đó CX-3 hiện có giá bán dễ tiếp cận chỉ từ 519 triệu đồng.

Ngoài SUV, các mẫu sedan Mazda2 và Mazda3 cũng đang có mức giá ưu đãi, lần lượt khởi điểm từ 394 triệu và 559 triệu đồng.

Suzuki

Tương tự các hãng Nhật nói trên, Suzuki cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá ô tô trong tháng 7. Cụ thể, hãng đang có chương trình ưu đãi tương đương 50-100% phí trước bạ kèm quà tặng cho toàn bộ các dòng xe du lịch trừ Swift.

Đầu tiên là dòng SUV cỡ A Suzuki Fronx (giá 520-649 triệu đồng) được giảm từ 45-70 triệu đồng, áp dụng tùy phiên bản và năm sản xuất. Mẫu MPV XL7 Hybrid được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ tương đương giảm 65 triệu, giúp giá khởi điểm được đưa xuống còn 534 triệu đồng.

Trong khi đó, mức giảm dành cho dòng SUV Jimny lên tới 120 triệu đồng. Khuyến mãi áp dụng cho các xe VIN 2024, đưa giá bán từ mức 789-799 triệu xuống còn 669-679 triệu đồng. Còn lại là dòng Swift được tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm, không quy đổi sang tiền mặt.