Toyota Camry bản đặc biệt, không sản xuất đại trà

TPO - Toyota vừa nộp đơn đăng ký bản quyền nhãn hiệu Camry Apex tại Mỹ. Động thái làm dấy lên đồn đoán rằng hãng xe Nhật đang chuẩn bị ra mắt một phiên bản thể thao mới dành cho dòng sedan đình đám.

Trong những năm gần đây, Toyota liên tục mở rộng danh mục xe hiệu năng cao và các biến thể mang phong cách thể thao. Mẫu xe tiếp theo xuất hiện có thể Camry Apex, dựa trên động thái đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ tại đây.

Theo chuyên trang CarBuzz, đơn đăng ký nhãn hiệu được Toyota nộp vào ngày 30/6. Trước đây, Toyota chưa từng sử dụng tên gọi Camry Apex, nhưng hậu tố Apex từng xuất hiện trên mẫu Corolla tại thị trường Mỹ vào năm 2020.

Toyota Corolla Apex được sản xuất giới hạn 6.000 chiếc, phát triển từ hai phiên bản Corolla SE và XSE. Dù không được nâng cấp sức mạnh động cơ, mẫu xe này sở hữu hệ thống treo thể thao hạ thấp, thanh cân bằng trước và sau mới cùng gói ngoại thất mang phong cách mạnh mẽ hơn.

Toyota Corolla Apex đời 2021.

Đáng chú ý, chỉ có 120 chiếc Corolla Apex được trang bị hộp số sàn 6 cấp với tính năng tự động điều chỉnh vòng tua máy. Dù không sở hữu hiệu năng ấn tượng như GR Corolla ra mắt sau đó, Corolla Apex được xem là bước đệm cho chiến lược phát triển các mẫu xe thiên về cảm giác lái của Toyota.

Cũng cần lưu ý rằng việc Toyota đăng ký nhãn hiệu Camry Apex không đồng nghĩa mẫu xe này chắc chắn sẽ được thương mại hóa. Dẫu vậy, với định hướng phát triển những mẫu xe giàu cảm xúc mà Chủ tịch Akio Toyoda nhiều lần nhấn mạnh, khả năng xuất hiện một phiên bản Camry Apex trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu được phát triển theo triết lý của Corolla Apex, Camry Apex nhiều khả năng là một phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn. Xe sẽ tập trung vào các nâng cấp về hệ thống treo, khung gầm và các chi tiết khí động học nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Việc nâng cấp động cơ được đánh giá là khó xảy ra, bởi Toyota có thể sẽ dành những cải tiến đáng kể hơn cho một phiên bản hiệu năng cao mang thương hiệu GR, nếu mẫu GR Camry được hiện thực hóa trong tương lai.

Trước đó vào cuối 2025, Toyota từng giới thiệu mẫu Camry GT-S Concept mang phong cách thể thao với nhiều trang bị và tinh chỉnh đặc biệt hướng tới vận hành trên đường đua. Hiện chưa rõ mẫu xe này có liên hệ nào với Camry Apex hay không.