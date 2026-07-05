Hyundai đạt kỷ lục doanh số nhờ xe hybrid, có mẫu sắp bán tại Việt Nam

TPO - Các dòng xe hybrid cùng mẫu xe thuần điện Ioniq 5 tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh số của Hyundai tại Mỹ, thậm chí còn giúp hãng đạt một số cột mốc chưa từng có.

Theo Carscoops, Hyundai tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng tại thị trường Mỹ khi ghi nhận doanh số tháng 6 và nửa đầu năm 2026 cao nhất trong lịch sử.

Đồng thời, doanh số các dòng xe điện hóa của hãng cũng tăng mạnh, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng đối với các mẫu hybrid và xe thuần điện vẫn duy trì tích cực.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hyundai bán ra tổng cộng 450.568 xe ô tô tại Mỹ, tăng 3% so với 439.280 xe cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý II đóng góp lớn vào kết quả này với 245.180 xe, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong tháng 6 khi doanh số đạt 77.555 xe, cao hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Các mẫu xe điện hóa hiện chiếm khoảng 33% tổng doanh số Hyundai tại Mỹ từ đầu năm đến nay. Trong đó, Santa Fe Hybrid lập kỷ lục doanh số tháng với mức tăng 12%, Sonata Hybrid tăng tới 246%, còn Tucson Hybrid tăng 14%. Ba mẫu xe này cùng Elantra Hybrid đều duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong suốt quý II.

Ở mảng xe thuần điện, Hyundai Ioniq 5 tiếp tục là sản phẩm chủ lực khi đạt doanh số 20.730 xe sau 6 tháng đầu năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số phản ánh sức hút của mẫu xe Hàn bất chấp ưu đãi dành cho xe điện tại Mỹ đã không còn.

Doanh số Ioniq 5 trong quý II tăng 4%, đạt 10.940 xe. Riêng tháng 6, mẫu xe này giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, có thể hiểu doanh số của năm 2025 ở mức rất cao do nhiều khách hàng đẩy nhanh quyết định mua xe trước thời điểm ưu đãi xe điện hết hiệu lực.

Trong khi đó, Ioniq 9 cũng ghi nhận kết quả khả quan với 4.858 xe bán ra từ đầu năm, trong đó riêng tháng 6 đạt 857 xe, tăng 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này phần nào chịu ảnh hưởng bởi mẫu SUV điện cỡ lớn mới chỉ được mở bán từ mùa xuân năm 2025.

Ở chiều ngược lại, doanh số Ioniq 6 sụt giảm mạnh sau khi Hyundai ngừng phân phối toàn bộ phiên bản tại Mỹ, ngoại trừ biến thể hiệu suất cao Ioniq 6 N. Tính từ đầu năm, doanh số mẫu xe này giảm 80%, còn 1.241 xe. Riêng tháng 6 chỉ có 38 xe được giao đến khách hàng.

Xét theo từng dòng xe, Tucson là mẫu xe Hyundai bán chạy nhất trong tháng 6 với 19.581 xe, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sonata và Venue lần lượt tăng 36% và 20%, trong khi Palisade tăng 23% và Elantra tăng 22%.

Nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc phiên bản Hyundai Tucson Hybrid tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công hiện đang phân phối bản hybrid trên duy nhất dòng Santa Fe. Trong tương lai gần, hãng có thể bổ sung Tucson hybrid. Theo giới tư vấn bán hàng, Hyundai Tucson hybrid vẫn lắp ráp trong nước và có giá dự kiến khoảng hơn 1 tỷ đồng.