Thêm ô tô giá dưới 200 triệu đồng gia nhập thị trường Việt?

TPO - Theo thông tin từ nhiều tư vấn bán hàng đại lý, VinFast sắp bổ sung vào đội hình mẫu VF 2 mới với mức giá dự kiến dưới 200 triệu đồng.

Một số tư vấn bán hàng đại lý hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu VinFast VF 2. Mẫu xe này được định vị thấp hơn VF 3, có giá niêm yết dự kiến 199 triệu đồng và giảm còn 179 triệu đồng đối với nhóm khách hàng tiên phong. Thời gian bàn giao xe dự kiến vào khoảng tháng 10/2026.

Nếu thực sự chốt giá ưu đãi 179 triệu đồng, VinFast VF 2 sẽ chỉ cao hơn khoảng 26 triệu đồng so với một mẫu xe tay ga cao cấp là Honda SH350i phiên bản Thể thao, đưa mẫu xe điện cỡ nhỏ này trở thành một trong những ô tô có giá bán dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Theo tư vấn bán hàng, VF 2 được phát triển dựa trên nền tảng của Minio Green. Hai mẫu xe có thiết kế gần như tương đồng, với khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở chi tiết ốp nối hai cụm đèn pha phía trước. Trên VF 2, chi tiết này được sơn cùng màu thân xe thay vì hoàn thiện màu đen bóng như Minio Green.

Đáng chú ý, giá bán dự kiến của VF 2 thấp hơn đáng kể so với Minio Green - mẫu xe hiện được VinFast niêm yết ở mức 269 triệu đồng. Hiện chưa rõ hai mẫu xe sẽ còn khác biệt nào về trang bị hay thông số kỹ thuật.

Những thông tin trên về VF 2 đều xuất phát từ phía đại lý và vẫn chưa được VinFast xác nhận. Dẫu vậy, việc nhiều đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho thấy mẫu xe nhiều khả năng sẽ sớm được hãng giới thiệu trong thời gian tới.

VinFast Minio Green đang là mẫu ô tô điện có giá dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Việt. Ảnh: Đại lý

Nếu sử dụng chung cấu hình với Minio Green, VinFast VF 2 sẽ được bố trí 2+2 chỗ ngồi. Khoang nội thất dự kiến được trang bị ghế bọc nỉ, ghế chỉnh cơ, điều hòa chỉnh cơ, màn hình hiển thị sau vô-lăng kích thước 7 inch cùng hệ thống giải trí FM và hai loa.

Về vận hành, Minio Green sử dụng một mô-tơ điện công suất 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, dẫn động cầu sau và có tốc độ tối đa 80 km/h.

Bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 210 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 24 kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 34 phút.

Ở phân khúc giá dưới 200 triệu đồng, thị trường ô tô Việt hiện còn có Bestune Xiaoma. Mẫu hatchback 2 cửa 4 chỗ đến từ Trung Quốc này có mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng.

Ngoài ra, TMT Motors từng hé lộ mẫu Nano S05 có giá khởi điểm chỉ 148 triệu đồng. Mẫu xe này từng có thông tin ra mắt vào tháng 6 nhưng đến nay chưa chính thức gia nhập thị trường.