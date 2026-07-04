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Xử phạt tài xế xe ben vượt đèn đỏ đường sắt ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Tiếp nhận phản ánh từ hệ thống camera giám sát của ngành Đường sắt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh, mời tài xế xe ben vượt đèn đỏ đến làm việc.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời tài xế điều khiển xe ben vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng đến làm việc, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định.

Camera ghi lại cảnh tài xế xe ben cố tình vượt đèn đỏ.

Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận phản ánh từ hệ thống camera giám sát của ngành Đường sắt về trường hợp một xe ben vượt qua đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đèn đỏ đang hoạt động.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/6 tại Km1513+708 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Sông Lũy và tài xế T.T.L. là người điều khiển phương tiện. Mời lên làm việc, tài xế L. đã thừa nhận hành vi điều khiển xe vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

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Công an Lâm Đồng làm việc với tài xế L.

Căn cứ kết quả làm việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L., xử phạt 19 triệu đồng và tước GPLX 2 tháng về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Công an Lâm Đồng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, không cố tình băng qua khi đèn đỏ hoặc chuông cảnh báo đã hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường sắt.

Thái Lâm
#xe tải vượt đường ngang #vượt đèn đỏ #Lâm Đồng #xử phạt giao thông

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