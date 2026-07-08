Volvo tiếp tục mở rộng điện hóa tại Việt Nam

TPO - Hãng xe sang Thụy Điển xác nhận sẽ đưa về phân phối hai mẫu xe mới là ES90 và EX90, qua đó tiếp tục mở rộng dải sản phẩm ô tô điện tại Việt Nam.

Sau động thái “nhá hàng” trên fanpage hồi cuối tháng 6, Volvo mới đây xác nhận sẽ đưa bộ đôi xe điện ES90 và EX90 về phân phối tại Việt Nam.

Hãng xe cho biết việc đặt cọc sẽ bắt đầu trong tháng này. Xe dự kiến về nước và chính thức ra mắt trong quý IV năm nay. Giá bán và cấu hình chi tiết chưa được tiết lộ.

ES90 và EX90 là hai mẫu xe điện tiếp theo được Volvo đưa về Việt Nam sau EC40 cỡ nhỏ.

Theo Volvo, việc ra mắt sedan điện ES90 và SUV điện EX90 tại Việt Nam là một phần trong lộ trình điện hóa mà Volvo Cars đang triển khai trên toàn thế giới.

Trước đó, hãng xe sang Thụy Điển đã mở bán mẫu xe điện đầu tiên tại nước ta là EC40, đồng thời trang bị tùy chọn mild-hybrid và plug-in hybrid (PHEV) cho các dòng xe chủ lực như XC60, XC90 hay S90. Volvo hiện cũng là hãng xe sang duy nhất ở Việt Nam chỉ bán ô tô với cấu điện hóa gồm hybrid hoặc thuần điện.

Song song với việc ra mắt xe mới, Volvo Việt Nam cho biết đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dành cho xe điện. Hệ thống trạm sạc nhanh hiện đã được trang bị tại các đại lý Volvo ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Mạng lưới này đang tiếp tục được mở rộng cùng các đối tác của hãng.

Về ES90 và EX90, đây là hai mẫu xe điện đầu bảng của Volvo trên toàn cầu. Bộ đôi này được trang bị kiến trúc điện 800 V, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao. Theo công bố của hãng, xe có thể sạc từ 10% lên 80% pin với chỉ khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng.

Trong đó, ES90 là mẫu sedan thuần điện sở hữu thiết kế fastback với khoảng sáng gầm như crossover. Còn với EX90, đây là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, hướng tới phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình.

Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, hai mẫu xe điện mới của Volvo sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Điều này sẽ góp phần giúp ES90 và EX90 có giá bán cạnh tranh, tương tự trường hợp của XC90 facelift ra mắt hồi tháng 3.