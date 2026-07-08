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Xe

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Hiệp hội ô tô cảnh báo hàng chục nghìn xe chưa sửa lỗi túi khí

Lê Tuấn

TPO - Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa tiếp tục phát đi khuyến cáo tới người sử dụng ô tô về chương trình triệu hồi cụm bơm túi khí Takata.

Theo VAMA, dù các hãng xe đã chủ động tiếp cận khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau và phối hợp cùng các cơ quan để đưa thông tin triệu hồi tới người tiêu dùng, nhưng hiệu quả tiếp cận đang có dấu hiệu giảm dần theo thời gian.

Theo thống kê của VAMA đưa ra hồi tháng 6, khoảng 137.000 xe tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi túi khí Takata. Trong đó hơn 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí, đạt trên 60%.

Như vậy, ước tính vẫn còn khoảng 51.000 xe chưa được khắc phục, tương đương khoảng 37% số xe nằm trong diện bị ảnh hưởng.

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Danh sách xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam gồm nhiều mẫu mã phổ biến như Toyota Vios, Yaris, Corolla Altis và Lexus GX460 sản xuất giai đoạn 2004-2013; Mitsubishi Pajero, Zinger và Triton (2007-2015); Ford Ranger (2003-2011), Everest (2005-2013) và Mondeo (2008-2009); Honda CR-V, City, Civic và Accord (2008-2014); cùng Mercedes-Benz C-Class (W204) và GLK (X204) sản xuất từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2015.

Các xe thuộc diện ảnh hưởng sử dụng cụm bơm túi khí do Takata sản xuất có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Khi xảy ra va chạm và túi khí được kích hoạt, áp suất bên trong cụm bơm khí có thể tăng quá mức, dẫn đến nứt vỡ.

Trong trường hợp này, các mảnh kim loại từ cụm bơm khí có thể bắn xuyên qua túi khí đã bung với lực lớn, gây thương tích nghiêm trọng cho người lái hoặc hành khách. Đây là lý do nhiều quốc gia đã triển khai chương trình triệu hồi quy mô lớn nhằm loại bỏ nguy cơ mất an toàn từ cụm bơm túi khí Takata.

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Lỗi bơm túi khí Takata không được khắc phục sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng. Ảnh: ABC

VAMA cho biết nhiều phương tiện thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam vẫn đang lưu hành nhưng chủ sở hữu chưa nhận được thông tin, hoặc biết nhưng vẫn còn chủ quan chưa mang xe tới đại lý chính hãng để khắc phục.

Hiệp hội nhấn mạnh rằng lỗi của cụm bơm túi khí Takata không thể nhận biết bằng mắt thường, chỉ có thể được phát hiện thông qua việc kiểm tra số VIN hoặc dữ liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mặc dù xe vẫn có thể vận hành bình thường trong điều kiện hàng ngày, nhưng việc chậm thực hiện thay thế có thể làm gia tăng rủi ro khi xảy ra tai nạn.

Do đó, VAMA khuyến cáo người sử dụng chủ động kiểm tra số VIN trên website chính thức của từng hãng để xác định phương tiện có nằm trong diện ảnh hưởng hay không.

Trong trường hợp thuộc diện triệu hồi, người dùng cần sớm đưa xe đến đại lý ủy quyền để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí Takata hoàn toàn miễn phí. Khách hàng không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào cho việc thay thế cụm bơm túi khí mới và kiểm tra sau sửa chữa.

VAMA cũng lưu ý, ngay cả những xe đã sử dụng nhiều năm hoặc đã qua nhiều đời chủ vẫn nên được kiểm tra, bởi việc chuyển nhượng có thể khiến chủ xe hiện tại không nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất.

Lê Tuấn
#Hiệp hội ô tô #vama #lỗi túi khí #triệu hồi xe #túi khí takata

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