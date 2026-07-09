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Xe

Toyota nâng mức khuyến mại, người dùng hưởng lợi khi mua xe trong tháng 7

Trường Vũ

Vios, Yaris Cross được gia tăng ưu đãi, Veloz Cross và Avanza Premio duy trì khuyến mại hấp dẫn trong tháng 7, mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu xe Toyota dễ dàng hơn.

Trong tháng 6 vừa qua, 6.717 xe Toyota và Lexus đã được bán ra thị trường, tăng 12% so với tháng liền trước. Dòng SUV đô thị Yaris Cross tiếp tục khẳng định vị thế xe trụ cột với doanh số 1.206 chiếc, trong khi Innova Cross và Hilux vươn lên với 1.670 xe và 1.000 xe.

Tiếp nối đà tăng trưởng, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ nay đến hết 31/7, dành cho những mẫu xe chủ lực. Theo đó, khách hàng mua Vios được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, mức giảm từ 46-54,5 triệu đồng.

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Vios nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trong tháng 7. Ảnh: TMV

Ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ giúp khách hàng tiết kiệm 65-70 triệu đồng khi mua Avanza Premio, 73-75 triệu đồng khi mua Veloz Cross. Mẫu xe chủ lực Yaris Cross được hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ, áp dụng cho cả hai phiên bản.

Cùng với đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ lãi suất vay cho khách hàng mua xe theo hình thức trả góp. Lãi suất 0%/năm, cố định trong 12 tháng đầu được áp dụng Veloz Cross và Avanza Premio; mức chỉ từ 7,75%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho Vios, Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross và tất cả các mẫu xe hybrid.

Ngoài ra, chương trình vay “trả trước 0 đồng” với lãi suất ưu đãi trong 2 năm đầu được hãng Nhật tiếp tục áp dụng cho nhóm khách hàng đặc thù như giáo viên, y bác sĩ, nhân viên thuộc các doanh nghiệp lớn, nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp hoặc đại lý Toyota.

Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc. Bên cạnh dải sản phẩm đa dạng với những giá trị cốt lõi được duy trì qua các thế hệ, chính sách bán hàng hấp dẫn, dịch vụ sau bán hàng chất lượng và tinh thần chăm sóc khách hàng tận tâm góp phần gia tăng giá trị và mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình gắn bó.

Trường Vũ
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