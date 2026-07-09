VinFast điều chỉnh giá nhiều mẫu ô tô, xe máy điện

Với ô tô, mức giảm giao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Giá niêm yết của các mẫu xe sau điều chỉnh như sau:
|Mẫu xe
|Phiên bản
|Giá bán lẻ đề xuất từ 5/7
(triệu đồng, kèm pin)
|Mức giảm
(triệu đồng)
|VF 2 (mới ra mắt)
|Tiêu chuẩn
|188
|-
|VF 3
|Eco
|285
|17
|Plus
|296
|19
|VF 5
|Plus
|496
|33
|VF 6
|Eco
|646
|43
|Plus
|699
|46
|VF MPV 7
|Tiêu chuẩn
|750
|69
|VF 7
|Eco
|740
|49
|Plus
|920
|49
|VF 8
|Eco
|898
|121
|Plus
|1.079
|120
|VF 8 thế hệ mới
|Tiêu chuẩn
|899
|100
|VF 9
|Eco
|1.348
|151
|Plus
|1.529
|170
|EC Van
|Tiêu chuẩn
|268
|17
|Nâng cao
|286
|19
|Nâng cao + cửa trượt
|306
|19
|Herio Green
|Tiêu chuẩn
|450
|49
|Limo Green
|Tiêu chuẩn
|699
|50
Trong danh sách, mẫu VF 3 Eco giảm ít nhất 17 triệu đồng, trong khi mức giảm cao nhất áp dụng cho dòng VF 9 là 151-170 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu VF 8 phiên bản thế hệ mới 2026 được giảm giá 100 triệu đồng xuống còn 899 triệu đồng.
Đây thực chất là giá bán sau khi áp dụng ưu đãi 6-10% theo chính sách của hãng. Điểm khác so với trước là ưu đãi được trừ thẳng vào giá, chuyển thành giá niêm yết mới.
Giá bán mới các dòng ô tô VinFast nêu trên gần như là giá cuối cho người dùng phổ thông. Các chính sách ưu đãi cho khách hàng thuộc công an, quân đội; voucher dành cho chủ xe xăng tiên phong cũng như ưu đãi miễn phí sạc vẫn giữ nguyên.
Theo phía đại lý, việc áp thẳng ưu đãi thành giá niêm yết sẽ tạo thuận tiện cho cả người mua lẫn nhân viên bán hàng khi giao dịch. Trước đó, do đa dạng chương trình khuyến mãi chung, riêng từ VinFast, nhiều người mua gặp khó trong quá trình nắm bắt thông tin giá xe.
Mặc dù việc giảm giá niêm yết thường có tác động tới chi phí lăn bánh, nhưng điều này hiện không ảnh hưởng tới ô tô điện. Bởi lẽ ô tô điện đang được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030.
Dẫu vậy, người dùng vẫn có thể được hưởng lợi từ việc phí bảo hiểm thân vỏ giảm xuống, bởi loại bảo hiểm này thường được tính dựa trên giá trị xe ô tô.
Với mảng xe máy, các đại lý VinFast cập nhật giá bán mới cho 12 dòng xe máy điện trên cơ sở trừ các ưu đãi hiện hành. Nhờ đó, giá niêm yết của các dòng xe hai bánh điện VinFast hiện thấp hơn từ 2-5 triệu đồng so với trước đó.
|Mẫu xe
|Pin
|Giá mới từ 5/7
(triệu đồng)
|Mức giảm
(triệu đồng)
|Amio / Amio S
|
Kèm pin
|11,6
|2,3
|Amio S2
|12
|mới
|Zgoo
|13,3
|2,6
|Flazz
|14,2
|2,7
|Flazz Max
|Thuê pin
|12,5
|2,5
|Kèm pin
|17,3
|3,3
|Evo Lite
|Thuê pin
|14,3
|2,7
|
Kèm pin
|18,9
|3,7
|Evo Grand Lite
|16,5
|3,4
|Evo Grand
|22,5
|1,4
|Feliz 2025
|26
|1,9
|Evo
|Thuê pin
|18,8
|1,2
|Kèm pin
|24,1
|1,5
|Feliz II
|Thuê pin
|23
|1,9
|Kèm pin
|28,7
|1,8
|Viper
|Thuê pin
|35
|4,9
|Kèm pin
|40,6
|4,9
Giá bán trên của các mẫu xe máy điện VinFast chưa bao gồm ưu đãi 2% lệ phí trước bạ và các chính sách liên quan đến hỗ trợ phí thuê hoặc sạc pin.
Như vậy, sau khi điều chỉnh, mẫu xe máy điện VinFast có giá niêm yết thấp nhất là Amio/Amio S ở mức 11,6 triệu đồng. Ngược lại, mẫu giá cao nhất là Viper kèm pin, ở mức 40,6 triệu đồng.
Theo Motorcycles Data, VinFast đang là hãng xe máy điện có doanh số lớn nhất tại Việt Nam. Tính trong quý I/2026, thương hiệu này đã bán ra thị trường 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.