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Xe

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VinFast điều chỉnh giá nhiều mẫu ô tô, xe máy điện

Lê Tuấn

TPO - Từ đầu tháng 7, các đại lý VinFast cập nhật giá bán mới cho loạt xe điện gồm cả ô tô và xe máy.

Với ô tô, mức giảm giao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Giá niêm yết của các mẫu xe sau điều chỉnh như sau:

Mẫu xe
Phiên bản
Giá bán lẻ đề xuất từ 5/7
(triệu đồng, kèm pin)
Mức giảm
(triệu đồng)
VF 2 (mới ra mắt)
Tiêu chuẩn
188
-
VF 3
Eco
285
17
Plus
296
19
VF 5
Plus
496
33
VF 6
Eco
646
43
Plus
699
46
VF MPV 7
Tiêu chuẩn
750
69
VF 7
Eco
740
49
Plus
920
49
VF 8
Eco
898
121
Plus
1.079
120
VF 8 thế hệ mới
Tiêu chuẩn
899
100
VF 9
Eco
1.348
151
Plus
1.529
170
EC Van
Tiêu chuẩn
268
17
Nâng cao
286
19
Nâng cao + cửa trượt
306
19
Herio Green
Tiêu chuẩn
450
49
Limo Green
Tiêu chuẩn
699
50

Trong danh sách, mẫu VF 3 Eco giảm ít nhất 17 triệu đồng, trong khi mức giảm cao nhất áp dụng cho dòng VF 9 là 151-170 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu VF 8 phiên bản thế hệ mới 2026 được giảm giá 100 triệu đồng xuống còn 899 triệu đồng.

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Đây thực chất là giá bán sau khi áp dụng ưu đãi 6-10% theo chính sách của hãng. Điểm khác so với trước là ưu đãi được trừ thẳng vào giá, chuyển thành giá niêm yết mới.

Giá bán mới các dòng ô tô VinFast nêu trên gần như là giá cuối cho người dùng phổ thông. Các chính sách ưu đãi cho khách hàng thuộc công an, quân đội; voucher dành cho chủ xe xăng tiên phong cũng như ưu đãi miễn phí sạc vẫn giữ nguyên.

Theo phía đại lý, việc áp thẳng ưu đãi thành giá niêm yết sẽ tạo thuận tiện cho cả người mua lẫn nhân viên bán hàng khi giao dịch. Trước đó, do đa dạng chương trình khuyến mãi chung, riêng từ VinFast, nhiều người mua gặp khó trong quá trình nắm bắt thông tin giá xe.

Mặc dù việc giảm giá niêm yết thường có tác động tới chi phí lăn bánh, nhưng điều này hiện không ảnh hưởng tới ô tô điện. Bởi lẽ ô tô điện đang được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030.

Dẫu vậy, người dùng vẫn có thể được hưởng lợi từ việc phí bảo hiểm thân vỏ giảm xuống, bởi loại bảo hiểm này thường được tính dựa trên giá trị xe ô tô.

Với mảng xe máy, các đại lý VinFast cập nhật giá bán mới cho 12 dòng xe máy điện trên cơ sở trừ các ưu đãi hiện hành. Nhờ đó, giá niêm yết của các dòng xe hai bánh điện VinFast hiện thấp hơn từ 2-5 triệu đồng so với trước đó.

Mẫu xe
Pin
Giá mới từ 5/7
(triệu đồng)
Mức giảm
(triệu đồng)
Amio / Amio S


Kèm pin
11,6
2,3
Amio S2
12
mới
Zgoo
13,3
2,6
Flazz
14,2
2,7
Flazz Max
Thuê pin
12,5
2,5
Kèm pin
17,3
3,3
Evo Lite
Thuê pin
14,3
2,7


Kèm pin
18,9
3,7
Evo Grand Lite
16,5
3,4
Evo Grand
22,5
1,4
Feliz 2025
26
1,9
Evo
Thuê pin
18,8
1,2
Kèm pin
24,1
1,5
Feliz II
Thuê pin
23
1,9
Kèm pin
28,7
1,8
Viper
Thuê pin
35
4,9
Kèm pin
40,6
4,9

Giá bán trên của các mẫu xe máy điện VinFast chưa bao gồm ưu đãi 2% lệ phí trước bạ và các chính sách liên quan đến hỗ trợ phí thuê hoặc sạc pin.

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Như vậy, sau khi điều chỉnh, mẫu xe máy điện VinFast có giá niêm yết thấp nhất là Amio/Amio S ở mức 11,6 triệu đồng. Ngược lại, mẫu giá cao nhất là Viper kèm pin, ở mức 40,6 triệu đồng.

Theo Motorcycles Data, VinFast đang là hãng xe máy điện có doanh số lớn nhất tại Việt Nam. Tính trong quý I/2026, thương hiệu này đã bán ra thị trường 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.

Lê Tuấn
#vinfast #xe máy điện #ô tô điện #xe điện #giá xe vinfast #giá xe máy điện vinfast

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