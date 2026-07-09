VinFast điều chỉnh giá nhiều mẫu ô tô, xe máy điện

TPO - Từ đầu tháng 7, các đại lý VinFast cập nhật giá bán mới cho loạt xe điện gồm cả ô tô và xe máy.

Với ô tô, mức giảm giao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Giá niêm yết của các mẫu xe sau điều chỉnh như sau:

Mẫu xe

Phiên bản

Giá bán lẻ đề xuất từ 5/7

(triệu đồng, kèm pin)

Mức giảm

(triệu đồng)

VF 2 (mới ra mắt)

Tiêu chuẩn

188

-

VF 3

Eco

285

17

Plus

296

19

VF 5

Plus

496

33

VF 6

Eco

646

43

Plus

699

46

VF MPV 7

Tiêu chuẩn

750

69

VF 7

Eco

740

49

Plus

920

49

VF 8

Eco

898

121

Plus

1.079

120

VF 8 thế hệ mới

Tiêu chuẩn

899

100

VF 9

Eco

1.348

151

Plus

1.529

170

EC Van

Tiêu chuẩn

268

17

Nâng cao

286

19

Nâng cao + cửa trượt

306

19

Herio Green

Tiêu chuẩn

450

49

Limo Green

Tiêu chuẩn

699

50



Trong danh sách, mẫu VF 3 Eco giảm ít nhất 17 triệu đồng, trong khi mức giảm cao nhất áp dụng cho dòng VF 9 là 151-170 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu VF 8 phiên bản thế hệ mới 2026 được giảm giá 100 triệu đồng xuống còn 899 triệu đồng.

Đây thực chất là giá bán sau khi áp dụng ưu đãi 6-10% theo chính sách của hãng. Điểm khác so với trước là ưu đãi được trừ thẳng vào giá, chuyển thành giá niêm yết mới.

Giá bán mới các dòng ô tô VinFast nêu trên gần như là giá cuối cho người dùng phổ thông. Các chính sách ưu đãi cho khách hàng thuộc công an, quân đội; voucher dành cho chủ xe xăng tiên phong cũng như ưu đãi miễn phí sạc vẫn giữ nguyên.

Theo phía đại lý, việc áp thẳng ưu đãi thành giá niêm yết sẽ tạo thuận tiện cho cả người mua lẫn nhân viên bán hàng khi giao dịch. Trước đó, do đa dạng chương trình khuyến mãi chung, riêng từ VinFast, nhiều người mua gặp khó trong quá trình nắm bắt thông tin giá xe.

Mặc dù việc giảm giá niêm yết thường có tác động tới chi phí lăn bánh, nhưng điều này hiện không ảnh hưởng tới ô tô điện. Bởi lẽ ô tô điện đang được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết năm 2030.

Dẫu vậy, người dùng vẫn có thể được hưởng lợi từ việc phí bảo hiểm thân vỏ giảm xuống, bởi loại bảo hiểm này thường được tính dựa trên giá trị xe ô tô.

Với mảng xe máy, các đại lý VinFast cập nhật giá bán mới cho 12 dòng xe máy điện trên cơ sở trừ các ưu đãi hiện hành. Nhờ đó, giá niêm yết của các dòng xe hai bánh điện VinFast hiện thấp hơn từ 2-5 triệu đồng so với trước đó.

Mẫu xe

Pin

Giá mới từ 5/7

(triệu đồng)

Mức giảm

(triệu đồng)

Amio / Amio S





Kèm pin

11,6

2,3

Amio S2

12

mới

Zgoo

13,3

2,6

Flazz

14,2

2,7

Flazz Max

Thuê pin

12,5

2,5

Kèm pin

17,3

3,3

Evo Lite

Thuê pin

14,3

2,7





Kèm pin

18,9

3,7

Evo Grand Lite

16,5

3,4

Evo Grand

22,5

1,4

Feliz 2025

26

1,9

Evo

Thuê pin

18,8

1,2

Kèm pin

24,1

1,5

Feliz II

Thuê pin

23

1,9

Kèm pin

28,7

1,8

Viper

Thuê pin

35

4,9

Kèm pin

40,6

4,9



Giá bán trên của các mẫu xe máy điện VinFast chưa bao gồm ưu đãi 2% lệ phí trước bạ và các chính sách liên quan đến hỗ trợ phí thuê hoặc sạc pin.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, mẫu xe máy điện VinFast có giá niêm yết thấp nhất là Amio/Amio S ở mức 11,6 triệu đồng. Ngược lại, mẫu giá cao nhất là Viper kèm pin, ở mức 40,6 triệu đồng.

Theo Motorcycles Data, VinFast đang là hãng xe máy điện có doanh số lớn nhất tại Việt Nam. Tính trong quý I/2026, thương hiệu này đã bán ra thị trường 143.136 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 219% so với cùng kỳ năm 2025.