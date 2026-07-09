Kia 'khai tử' mẫu sedan đầu bảng từng bán ở Việt Nam

TPO - Mẫu sedan đầu bảng Kia K9 dựa trên nền tảng Genesis sẽ ngừng sản xuất vào cuối năm nay sau sự sụt giảm doanh số thảm hại.

Sau 14 năm có mặt trên thị trường, Kia quyết định khai tử mẫu sedan hạng sang K9 tại Hàn Quốc, chính thức khép lại tham vọng cạnh tranh với các thương hiệu xe sang Đức như BMW và Mercedes-Benz. Trước đó, mẫu xe này từng được bán tại Mỹ với tên gọi Kia K900 nhưng đã rút khỏi thị trường này từ năm 2021.

Ra mắt lần đầu vào năm 2012 nhằm thay thế mẫu Opirus, Kia K9 được phát triển trên nền tảng dẫn động cầu sau dùng chung với Hyundai Equus và Genesis.

Đến năm 2018, thế hệ thứ hai của K9 được giới thiệu với nền tảng tương tự Genesis G80, sau đó tiếp tục nhận các bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2021 và lần làm mới vào năm 2024. Tuy nhiên, những cải tiến này không đủ giúp mẫu sedan đầu bảng của Kia cải thiện doanh số.

Thực tế ngay từ đầu, K9 chưa bao giờ trở thành một mẫu xe bán chạy. Điều này khiến Kia phải từ bỏ kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp.

Năm 2012, K9 đạt doanh số cao nhất tại Hàn Quốc với 13.931 xe bán ra. Sau khi thế hệ mới xuất hiện vào năm 2018, doanh số phục hồi lên 11.843 xe trước khi liên tục lao dốc. Đến năm 2025, lượng tiêu thụ chỉ còn 1.581 xe và trong nửa đầu năm 2026, mẫu sedan này chỉ bán được 734 chiếc.

Trong khi đó, mẫu Genesis G80 sử dụng chung nền tảng ghi nhận doanh số 41.291 xe trong năm 2025, bất chấp định vị cao cấp hơn. Ở phân khúc sedan dẫn động cầu trước, Hyundai Grandeur – mẫu xe "anh em" với Kia K8 – đạt doanh số tới 71.775 xe trong cùng kỳ.

Tờ Hankyung (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin trong ngành cho biết, chiếc Kia K9 cuối cùng dự kiến sẽ xuất xưởng trước cuối năm 2026, khép lại vòng đời sản xuất kéo dài gần 15 năm. Sau khi K9 bị khai tử, Kia K8 sẽ trở thành mẫu sedan lớn nhất còn lại trong danh mục sản phẩm của hãng.

Việc khai tử K9 được cho là sẽ giúp Kia giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có hiệu quả kinh doanh cao hơn. Đồng thời, dây chuyền sản xuất hiện tại sẽ được chuyển đổi để phục vụ các mẫu xe điện và dòng xe chuyên dụng trong tương lai.

Tại Hàn Quốc, K9 hiện có giá khởi điểm từ 60,34 triệu won (khoảng 1,05 tỷ đồng), trong khi phiên bản cao cấp Masters sử dụng động cơ V6 3.3L tăng áp kép kết hợp hệ dẫn động bốn bánh có giá 79,94 triệu won (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Ở thị trường Việt Nam, Kia K9 từng được phân phối với tên Quoris. Tuy nhiên do có giá cao ở mức 2,7 tỷ đồng vào năm 2016, mẫu xe Hàn này bán được rất ít trước khi ngừng nhập khẩu và bị loại khỏi danh mục xe của Kia Việt Nam.