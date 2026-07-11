Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ truy điệu liệt sĩ tại TP Đồng Nai

TPO - Ngày 11/7, TP Đồng Nai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng cho 62 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia, 1 bộ quy tập trong nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai.

Lễ viếng, truy điệu và an táng cho 62 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia, 1 bộ quy tập trong nước tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Tại lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ, nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã đến dự, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiễn đưa các liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515); Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, chia sẻ sâu sắc với những mất mát của thân nhân các liệt sĩ được tìm thấy trong đợt quy tập lần này.

"Chúng tôi, những người may mắn được sống trong hòa bình, xin kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ những vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi ra đi ở tuổi hai mươi...", bà Nguyễn Thị Hoàng xúc động.

Lãnh đạo TP Đồng Nai trong lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ

Theo lãnh đạo TP Đồng Nai, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ luôn được địa phương đặc biệt quan tâm, song song với việc chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công trên địa bàn.

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn, khảo sát hàng nghìn địa điểm, quy tập hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến ở cả trong nước và Campuchia, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đồng Nai.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo TP Đồng Nai trong lễ truy điệu

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 63 hài cốt liệt sĩ, trong đó 62 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 1 hài cốt được tìm thấy trong nước.

Do điều kiện chiến tranh khốc liệt và thời gian đã quá lâu, toàn bộ 63 hài cốt vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã thu được 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ



"Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên phạm vi cả nước, chúng ta hy vọng sẽ tìm được người thân của các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm an ủi cho các gia đình", bà Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh.

Khẳng định quyết tâm của địa phương trong công tác "đền ơn đáp nghĩa", Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai cho biết, dù còn nhiều khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đội K72 sẽ tiếp tục hành trình tìm đồng đội đã ngã xuống cho đến khi không còn bất kỳ nguồn thông tin nào có thể khai thác.