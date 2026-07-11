'Hú hồn' cảnh xe khách lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê

TPO - Mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh xe khách biển số 37H-152.12 do tài xế L.V.T. điều khiển lấn làn, vượt ẩu trên đèo An Khê (Quốc lộ 19, địa phận xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) khiến dư luận bức xúc.

Video người dân ghi lại cảnh xe khách vượt ẩu trên đèo.

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã làm việc, lập biên bản, xử lý đối với tài xế L.V.T. (SN 1979, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách biển số 37H-152.12 vượt xe khác không đúng quy định trên đèo An Khê, địa phận xã Bình Khê, tỉnh này.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh xe khách biển số 37H-152.12 do tài xế L.V.T. điều khiển hướng từ phường An Khê đi Quy Nhơn (đều thuộc Gia Lai) đang đi xuống đèo An Khê (Quốc lộ 19) tốc độ cao, vượt một xe tải cùng chiều. Việc lấn làn, vượt ẩu này khiến một xe ô tô khác đi cùng chiều phải phanh gấp, mọi người trong xe không khỏi "thót tim".

Đội Cảnh sát Giao thông số 4 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe L.V.T.

Sau khi video được đăng tải, dư luận bày tỏ bức xúc, không đồng ý với cách thức điều khiển ô tô khách của tài xế T. Việc tài xế điều khiển xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho hành khách, mà còn đe doạ tính mạng với người tham gia giao thông khác.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông số 4 đã nhanh chóng xác minh, tiến hành dừng xe, làm việc tài xế L.V.T. vào chiều 10/7. Lái xe L.V.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168, Đội Cảnh sát Giao thông số 4 lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với lái xe với mức phạt tiền 5.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.