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Xe

Tài xế công nghệ 'chốt' VinFast Evo: Chi phí nhẹ, đổi pin tiện, chạy càng nhiều càng lợi

P.V

Nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ chi phí, đặc biệt là miễn phí đổi pin trong thời gian dài, nhiều tài xế công nghệ đang tối ưu đáng kể thu nhập khi lựa chọn xe máy điện VinFast Evo để vận doanh mỗi ngày.

Chi phí bằng 1/10, tài xế nhẹ gánh mỗi ngày

Thực tế vận hành cho thấy, hiệu quả kinh tế là lý do đầu tiên khiến nhiều tài xế quyết định chuyển sang VinFast Evo. Sau hơn 8.000 km đồng hành cùng chiếc xe, anh Đinh Văn Bằng - tài xế công nghệ tại TP.HCM cho biết, điều khiến anh hài lòng nhất là chi phí vận hành rất thấp.

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“Một ngày trung bình tôi chạy 170 km. Nếu tính cả tiền thuê pin, số tiền bỏ ra trong 1 tháng chỉ mất 175.000 đồng, bằng 1/10 so với tiền xăng ngày xưa”, anh Bằng chia sẻ.

Ngoài ra, anh Bằng cũng được miễn phí sạc tại hệ thống trụ sạc V-Green đến hết ngày 31/5/2027, giúp linh hoạt phương thức tiếp năng lượng trong quá trình vận doanh.

Không chỉ bớt đi áp lực chi thường xuyên, các tài xế công nghệ muốn sở hữu công cụ sinh lời VinFast Evo còn nhận được những ưu đãi lớn. Trong tháng 7/2026, khách hàng mua xe theo hình thức thuê pin tối thiểu ba tháng được hỗ trợ chi phí thuê pin tương đương 5% giá trị xe. Ngoài ra, chủ xe còn được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe. Tính tổng ưu đãi, giá xe hiện ở mức hơn 17 triệu đồng.

Đặc biệt, với những tài xế chưa có nhiều vốn tích lũy như anh Bằng, bài toán xuống tiền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ chính sách trả góp với vốn đối ứng 0 đồng. Theo anh, loạt chính sách này giúp anh cùng các đồng nghiệp có thể đưa xe về vận doanh sớm, tối ưu thu nhập và có cơ hội sớm sở hữu xe.

“Chi phí không đáng kể, trong khi tôi vẫn được GSM cam kết chia sẻ tới 90% doanh thu nên tôi được giữ lại gần như toàn bộ thu nhập ròng. Như vậy sau hơn 2 năm là có thể sở hữu chiếc xe của riêng mình”, anh Bằng hào hứng nói.

Di chuyển êm ái, bền bỉ, ai cũng “trầm trồ”

Không chỉ tối ưu về chi phí, Evo còn khiến các tài xế phải “trầm trồ” bởi chất lượng vận hành. Xe sở hữu khối động cơ BLDC Inhub với công suất tối đa 2.450 W, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị, kết hợp với giảm xóc giảm chấn thủy lực tăng độ êm ái. Trực tiếp sử dụng xe để chạy dịch vụ mỗi ngày, anh Bằng đánh giá cao cảm giác lái êm ái mà mẫu xe này mang lại.

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“Tôi chạy dịch vụ chở hai người, có lúc thêm cả em bé vẫn đi rất mượt. Có thể nói trong tầm giá khoảng 17 triệu đồng, lại có thể đổi pin, Evo là chiếc xe điện chất lượng”, anh Bằng nói.

Không chỉ các tài xế dịch vụ, nhiều reviewer và người dùng cá nhân cũng đưa ra những đánh giá tích cực sau quá trình trải nghiệm thực tế. Chủ kênh Duy Mê Review cho rằng Evo mang đến trải nghiệm lái ấn tượng, đồng thời đánh giá cao tính hữu dụng trong quá trình vận hành hàng ngày của mẫu Evo.

“Evo cho cảm giác ngồi rất thoải mái nhờ yên xe lớn và êm. Sàn để chân rộng hơn nhiều mẫu xe ga nên có thể để nhiều đồ khi đi chợ hay đi làm”, reviewer này nhận xét.

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Đặc biệt, tốc độ phủ nhanh của hệ thống tủ đổi pin đã và đang giúp quá trình sử dụng xe máy điện trở nên liền mạch và thuận tiện hơn cho người dùng. Theo giới chuyên gia, với mạng lưới hướng tới 60.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý II năm nay, những chủ xe như anh Bằng có thể chủ động hơn trong nhiều hành trình, từ nội đô đến các tuyến đường liên tỉnh với xe máy điện đổi pin như Evo.

Kết hợp giữa chi phí đầu tư ban đầu dễ tiếp cận, vận hành ổn định cùng cơ chế đổi pin hiệu quả, VinFast Evo cho thấy xe máy điện không chỉ tiết kiệm, thuận tiện trong sử dụng hằng ngày mà còn mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu cho tài xế dịch vụ.

Từ nay đến hết 31/08/2026, VinFast triển khai chương trình ưu đãi với khách hàng đang sở hữu chính chủ xe máy điện hoặc ô tô VinFast (bao gồm xe xăng). Theo đó, khách hàng đang sở hữu các dòng xe máy điện không cần bằng lái sẽ được nhận ưu đãi trị giá 01 triệu đồng. Khách hàng đang sở hữu ô tô và các dòng xe máy điện còn lại sẽ được nhận ưu đãi trị giá 02 triệu đồng. Giá trị ưu đãi sẽ khấu trừ trực tiếp vào giá xe khi khách hàng sử dụng để mua xe máy điện mới.

P.V
#VinFast Evo #xe máy điện #tài xế công nghệ #đổi pin miễn phí #chi phí thấp #thu nhập

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