"Xe chơi" Defender Vertex bản mới sắp về Việt Nam có gì đặc biệt?

TPO - Hãng xe sang Anh Quốc vừa giới thiệu mẫu Defender bản nâng cấp đời 2027, trong đó tâm điểm là biến thể Vertex mới sở hữu loạt nâng cấp ngoại thất.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Defender 2027 là sự xuất hiện của phiên bản mới Vertex. Theo Land Rover, khách hàng tại Việt Nam có thể đặt hàng phiên bản Defender Vertex tại các đại lý chính hãng.

Defender Vertex sẽ có đầy đủ tùy chọn kiểu dáng gồm hai cửa 90 hoặc bốn cửa 110 và 130. Được định vị ngang hàng với bản X cao cấp, Defender Vertex sở hữu diện mạo hầm hố với cản trước/sau thiết kế mới, lưới tản nhiệt cỡ lớn lấy cảm hứng từ Defender Octa, bên cạnh đèn sương mù cải tiến.

Tất cả được hoàn thiện với tông màu Xám Nhám. Một số điểm nhấn khác ở ngoại thất là cánh gió sau sơn đen bóng, cùm phanh trước màu vàng và móc kéo phía sau đồng màu.

Bên hông, Defender Vertex được trang bị các tấm ốp thân xe sơn đồng màu nhằm tạo cảm giác trọng tâm thấp và tăng vẻ bề thế.

Xe sở hữu bộ mâm hợp kim 22 inch phay kim cương màu Xám Satin kết hợp hiệu ứng tương phản Carpathian Grey. Nhà sản xuất còn cung cấp tùy chọn mâm 22 inch sơn đen bóng hoặc mâm 20 inch Xám Satin.

Land Rover cung cấp nhiều lựa chọn màu sơn ngoại thất cho Defender Vertex gồm Trắng Fuji, Đen Santorini, Xanh Woolstone, Xám Borasco và Xám Carpathian, đi kèm lớp dán Trắng mờ Patagonia lấy cảm hứng từ những đỉnh núi ở Nam Mỹ.

Toàn bộ các màu sơn đều có thể kết hợp với phim bảo vệ bề mặt nhám hoặc bóng. Trong đó, lớp phim bóng mới có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ theo thời gian.

Khoang nội thất mang đến nhiều lựa chọn vật liệu cao cấp như bọc da ghế Windsor kết hợp vải dệt Forged độ bền cao, hoặc ghế bọc Ultrafabrics.

Trang bị tiện nghi tiêu chuẩn trên Defender Vertex gồm điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống lọc không khí, cảm biến chất lượng không khí và ổ cắm điện gia dụng trên các bản Defender 90 và 110. Riêng bản Defender 130 được nâng cấp lên hệ thống điều hòa 4 vùng.

Đáng chú ý, mẫu Defender 110 nay đã có tùy chọn 6 chỗ ngồi với hai ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai. Theo Land Rover, cách bố trí này giúp hành khách ra vào hàng ghế thứ ba thuận tiện hơn, đồng thời tạo thêm không gian chứa hành lý giữa hai ghế.

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Bên cạnh Defender Vertex, Land Rover cũng giới thiệu thêm một số tùy chọn mới cho dòng Defender như màu sơn Xanh Woolstone dành cho phiên bản hiệu năng cao Octa, màu Cam Namib trên các phiên bản khác, cùng nhiều phụ kiện như giá đỡ hành lý có khóa gắn cửa sau, đèn LED gắn nóc và các tùy chọn cánh gió mới dự kiến ra mắt trong năm nay.

Tại Việt Nam, Land Rover Defender được định vị ở phân khúc SUV hạng sang, thuộc nhóm "xe chơi" hướng tới tệp khách hàng có điều kiện về tài chính và đam mê off-road. Giá của phiên bản Defender 110 rơi vào khoảng từ 5,3 tới hơn 6,3 tỷ đồng tùy cấu hình.