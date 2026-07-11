Tân binh đặc biệt nhất phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam

TPO - Đơn vị phân phối các dòng xe Omoda & Jaecoo tại Việt Nam vừa ra mắt mẫu J5 mới. Dòng xe này gây chú ý khi cung cấp cùng lúc ba tùy chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid và điện.

SUV cỡ B (bao gồm cả nhóm B+) trong những năm gần đây luôn là phân khúc sôi động nhất thị trường ô tô Việt Nam. Nếu không phân biệt hệ truyền động, phân khúc này hiện quy tụ hơn 20 mẫu xe, với nhiều cái tên quen thuộc như VinFast VF 6, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V, Mazda CX-3 hay Mazda CX-30.

Với mức giá trung bình khoảng 500-600 triệu đồng, đa dạng về mẫu mã và thương hiệu, SUV cỡ B trở thành nhóm xe được ưa chuộng hàng đầu thị trường. Đây cũng là nhóm xe thường xuyên góp mặt trong danh sách những mẫu ô tô bán chạy nhất hàng tháng.

Nhận thấy tiềm năng của phân khúc này, nhiều hãng xe Trung Quốc đã nhập cuộc đua với các sản phẩm mới như Geely Coolray, Omoda C5, BYD Atto 2, Lynk & Co 06 và Haval Jolion.

Mới đây nhất, Omoda & Jaecoo tiếp tục làm dày danh sách SUV cỡ B tại Việt Nam với Jaecoo J5 - mẫu xe thứ hai của thương hiệu Jaecoo sau J7. Đáng chú ý, đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc này được phân phối đồng thời 3 tùy chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid và thuần điện trên cùng một dòng xe.

Cụ thể, xe được giới thiệu với 4 phiên bản, gồm bản máy xăng Premium, hai phiên bản hybrid tự sạc SHS-H Premium và SHS-H Flagship, cùng bản thuần điện BEV Flagship.

Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5L cho công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm, kết hợp hộp số CVT. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 295 Nm, đi cùng hộp số DHT.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện được trang bị mô-tơ điện công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm. Bộ pin dung lượng 58,9 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 461 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 130 kW và đi kèm bộ sạc cầm tay 2,8 kW.

Về thiết kế, Jaecoo J5 có thể coi là bản thu nhỏ của J7. Xe có kiểu dáng vuông vức với các mảng thân xe phẳng giúp tối ưu không gian nội thất. Hai bản xăng và hybrid có lưới tản nhiệt cỡ lớn nối liền cụm đèn pha, trong khi bản thuần điện sở hữu mặt ca-lăng kín.

Các trang bị nổi bật gồm có hệ thống treo sau độc lập đa điểm, đèn chiếu sáng LED, kính cách âm hai lớp, trần kính toàn cảnh trên bản cao, hệ thống hỗ trợ lái ADAS, camera toàn cảnh 540 HD và hệ thống 6 túi khí.

Hãng xe Trung Quốc bắt đầu nhận đặt cọc Jaecoo J5 từ 10/7 đến hết tháng 8, dự kiến bàn giao xe từ tháng 8 đến tháng 10. Trong giai đoạn đầu, bản Premium có giá không quá 569 triệu đồng, bản SHS-H Premium không quá 629 triệu đồng, trong khi hai phiên bản Flagship có giá không vượt quá 699 triệu đồng.

Theo nhà phân phối, giá bán chính thức công bố trong tháng 8 sẽ không cao hơn các mức giá trần trên. Nếu cao hơn, hãng cam kết đền bù cho khách hàng số tiền tương đương 5 lần giá trị đặt cọc.

Đáng chú ý, Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên của hãng được lắp ráp tại nhà máy liên doanh Geleximco - Chery ở Hưng Yên. Trong năm 2026, Omoda & Jaecoo dự kiến sẽ đưa thêm mẫu Omoda 4 lắp ráp trong nước ra thị trường.

Với lợi thế đa dạng hệ truyền động, thiết kế vuông vức theo xu hướng, nhiều trang bị cùng giá bán cạnh tranh, Jaecoo J5 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ B.

Tân binh này sẽ hướng tới cạnh tranh với các mẫu xe Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V hay Kia Seltos. Hiện tại, Yaris Cross đang là mẫu xe xăng bán chạy nhất nhóm SUV cỡ B, trong khi VinFast VF 6 dẫn đầu cả phân khúc.

Bên cạnh Jaecoo J5, phân khúc SUV cỡ B mới đây còn đón thêm GAC GS3 Emzoom. Mẫu xe nhập khẩu từ Malaysia có giá bán 639 triệu đồng, cao hơn mặt bằng chung của nhiều đối thủ đến từ Trung Quốc.