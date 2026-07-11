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Quay clip xe độ để 'câu view', hai thanh niên bị phạt gần 40 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử lý hai thanh niên quay clip xe độ để đăng lên mạng với tổng mức phạt gần 40 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh qua video trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, khoảng 10 giờ ngày 04/7/2026, tại khu vực Khu đất mới, tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, L V T (SN 1997) điều khiển xe mô tô biển số 98B3-527.xx đã được độ chế, thực hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem.

Đoạn video về thanh niên đi xe độ﻿ được phản ánh trên mạng xã hội. Nguồn: Cục CSGT

Quá trình xác minh cũng xác định C.V.L. (SN 1999), chủ sở hữu chiếc xe, đã cho L.V.T. mượn phương tiện để quay video dù biết người này không có giấy phép lái xe theo quy định.

Song song với việc xử lý người vi phạm, Phòng CSGT đã phối hợp Công an phường Nếnh và lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra các cơ sở sửa chữa xe máy có liên quan.

Đối với L.V.T., lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tổng cộng 13 triệu đồng với các lỗi gồm không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; đồng thời tạm giữ phương tiện.

Trong khi đó, chủ xe C.V.L. bị xử phạt 19 triệu đồng do tự ý thay đổi hình dáng, kích thước phương tiện, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa phương tiện gắn biển số giả tham gia giao thông; đồng thời tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký xe.

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Hai thanh niên vi phạm làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 2 xử phạt C.V.L. thêm 7,5 triệu đồng vì hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Như vậy, tổng mức phạt đối với hai người vi phạm là 39,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi vi phạm giao thông để quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu view, bởi những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông, đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lê Tuấn
Cục CSGT
#xe độ #câu view #xử phạt #vi phạm giao thông #thanh niên #bắc ninh #csgt

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