4 bị cáo trong đường dây buôn lậu kim cương từ Ấn Độ vào TPHCM sắp hầu tòa

TPO - 4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo sẽ hầu tòa vào cuối tháng 7 này tại TPHCM.

TAND TPHCM dự kiến vào ngày 30/7 tới đây sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ phường An Đông, TPHCM) về hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Lý Thị Ngọc Bích tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo kim cương từ Ấn Độ nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Sau khi vào Việt Nam, số kim cương này được giao cho Nguyễn Thị Linh để tìm khách tiêu thụ, hưởng lợi bất chính.

Ngày 23/10/2024, khi vừa đáp chuyến bay từ Ấn Độ xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện cất giấu 715 viên kim cương, gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Đây là lô hàng buôn lậu bị thu giữ trong vụ án. Đối với các lô kim cương đã đưa trót lọt vào Việt Nam trước đó, cơ quan điều tra không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị để xử lý.

Quá trình điều tra còn xác định, sau khi Prajapati bị bắt, Nguyễn Thị Linh lo sợ bị xử lý hình sự nên nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người "chạy án". Nga giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích, người tự nhận có khả năng lo cho Prajapati được tại ngoại và giúp Linh không bị xử lý hình sự. Tin tưởng, Linh đã giao cho Bích hơn 1 tỷ đồng để lo việc. Tuy nhiên, Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm giữ số tiền này. Sau đó, Linh làm đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ, còn Bích đầu thú và giao nộp lại số tiền đã nhận.

Viện KSND TPHCM xác định hành vi của Prajapati đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh phạm hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga phạm tội "Môi giới hối lộ". Các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được xem xét tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.