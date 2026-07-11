Thủ tướng: 'Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình'

Minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp

Sáng 11/7, phát biểu tại Lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ: Việt Nam – đất nước "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" nên thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn.

Những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngay sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, Chính phủ đã khẩn trương cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela kịp thời tham gia khắc phục hậu quả động đất.

Theo Thủ tướng, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với các điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với bản lĩnh và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân địa phương.

Những việc làm đó, kết quả đó được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Quyền Tổng thống Venezuela đã đến tận doanh trại của Đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên Đoàn công tác.

“Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”, Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ

Thủ tướng cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó chúng ta cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng lưu ý phải nâng tầm nhận thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Xác định đây là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VGP

Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

Nhấn mạnh việc đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý thực hiện tốt chính sách, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân tham gia làm nhiệm vụ, có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời, bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, thực hiện tốt chính sách hậu phương để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp. “Chúng ta cần kể đúng, kể hay, kể có chiều sâu về những việc làm tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế”, Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

“Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc”, Thủ tướng nhấn mạnh.