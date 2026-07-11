Vụ nhiều học sinh nhập viện ở Đắk Lắk: Nghi vi khuẩn Salmonella từ dụng cụ đựng thực phẩm

TPO - Sở Y tế Đắk Lắk đã có kết luận vụ nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú, xác định món trứng cuộn là thực phẩm liên quan và nghi ngờ vi khuẩn Salmonella spp từ dụng cụ chứa đựng.

Chiều 11/7, đại diện Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) cho biết, Sở Y tế Đắk Lắk đã có kết luận vụ nhiều học sinh của trường nhập viện sau bữa ăn bán trú.

Theo kết luận, bữa ăn liên quan đến vụ việc là bữa trưa ngày 2/7. Trong hơn 2.100 học sinh sử dụng suất ăn bán trú, ghi nhận 28 em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, buồn nôn và được đưa đến các cơ sở y tế theo dõi, điều trị. Đến thời điểm ban hành báo cáo (ngày 10/7), 27 học sinh đã xuất viện, trường hợp còn lại có sức khỏe ổn định.

Hầu hết học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định và được xuất viện.

Kết quả xét nghiệm ghi nhận 2 trường hợp nhiễm vi khuẩn Salmonella. Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân xảy ra vụ việc là nghi ngờ vi khuẩn Salmonella spp từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm sau chế biến làm nhiễm vào món trứng cuộn. Kết luận được đưa ra trên cơ sở điều tra dịch tễ, điều tra hiện trường, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và xét nghiệm bệnh phẩm.

Quá trình kiểm tra của Sở Y tế cho thấy bếp ăn tập thể của Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt được bố trí các khu vực tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến và chia suất ăn theo hướng bảo đảm hạn chế nhiễm chéo; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Đội ngũ nhân viên trực tiếp chế biến đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ; nguồn nước phục vụ chế biến và nước uống cho học sinh đáp ứng các quy định hiện hành.

Theo phía nhà trường, ngay sau khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường vào sáng 3/7, đơn vị đã phối hợp với phụ huynh đưa các em đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị; đồng thời báo cáo Sở Y tế và phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh vụ việc.

Đây là sự cố đầu tiên xảy ra tại trường. Vì vậy, nhà trường xác định phải tập trung cao độ để xây dựng các giải pháp khắc phục toàn diện. Trường sẽ rà soát toàn bộ quy trình bếp ăn bán trú, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc; tăng cường vệ sinh dụng cụ, siết chặt việc kiểm soát chất lượng nguyên liệu, rà soát lại các hợp đồng cung ứng thực phẩm và tổ chức đào tạo lại đội ngũ hơn 40 nhân viên bếp. Nhà trường sẽ hoàn thiện quy trình và triển khai các khóa tập huấn để nâng cao năng lực cho bộ phận bếp.

Theo đại diện nhà trường, kế hoạch khóa học hè diễn ra 5 tuần, tuy nhiên mới học được khoảng 3 tuần thì xảy ra sự việc. Nhà trường quyết định kết thúc sớm để tập trung rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình hoạt động, trong đó đặc biệt là bếp ăn bán trú. Nhà trường nhận trách nhiệm về sự việc đã xảy ra và cam kết từ nay sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, tiếp tục đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

"Sau sự việc này, nhà trường rút ra nhiều bài học để hoàn thiện công tác quản lý và vận hành bếp ăn. Khi bước vào năm học chính thức, trường sẽ phục vụ hơn 4.000 học sinh, vì vậy mọi quy trình sẽ được siết chặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh. Khi xảy ra sự việc, chúng tôi dồn lực chăm lo cho các em, nhà trường xin phép gửi 100% viện phí cho các trường hợp nhập viện. Có phụ huynh không nhận vì muốn chia sẻ với nhà trường”, đại diện nhà trường cho hay.

Như Tiền Phong đã đưa tin, liên quan đến vụ việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và sớm báo cáo kết quả.